Die Feuerwehr Hagen ist zur Möllerstraße in Hohenlimburg ausgerückt. In einem Keller eines Wohnhauses ist Feuer ausgebrochen.

Feuer Hohenlimburg: Feuerwehr rückt zu Brand in Wohnhaus aus

Hohenlimburg. Zu einem Brand in einem Wohnhaus an der Möllerstraße ist die Feuerwehr ausgerückt. Im Keller war es zu einer Verpuffung gekommen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hohenlimburg: Feuerwehr rückt zu Brand in Wohnhaus aus

Brandeinsatz in der Möllerstraße: Im Heizungskeller eines Wohnhauses ist es am Freitagmorgen zu einem Brand gekommen. Grund war eine Verpuffung an der Anlage.

Die Feuerwehr rückte mit einem Löschzug der Wache Ost sowie zwei freiwilligen Einheiten aus. Die Einsatzkräfte hatten den Brand aber schnell unter Kontrolle.