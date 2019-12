Hohenlimburg. Nach drei Jahren geben Christoph Rösner und Sabine Klose ihr Café Fachwerk in Hohenlimburg ab. Warum sie den Schritt gehen und wie es weitergeht.

Hohenlimburg: Christoph Rösner gibt Café Fachwerk ab

Das Café Fachwerk beendet am 21. Dezember seinen Betrieb – vorläufig. Denn das Inhaber-Paar Christoph Rösner und Sabine Klose gibt die Verantwortung an einen neuen Pächter ab.

Arbeit als Künstler

„Ich möchte mehr Zeit haben, um mich auf meine Arbeit als Künstler zu konzentrieren“, äußert sich Rösner auf Anfrage dieser Zeitung zu den Gründen. „Auch politisch möchte ich wieder aktiver werden.“

Mit Ausstellungen und Kulturveranstaltungen etwa der „Melange“-Reihe lockte er viele Kleinkunst-Freunde in das Fachwerkhaus an der Herrenstraße. Dieses hatte er nach Jahren des Leerstandes am 6. Januar 2016 mit seiner Frau Sabine Klose neu bezogen. Das Konzept: Kleine Küche, Kultur und Kleinkunst.

Daran will auch der neue Pächter nichts ändern: „Die Prinzip ist bei den Gästen etabliert“, so Mario Wenzel, der den Betrieb mit seiner Freundin weiterführen möchte. Auch die Kulturreihe „Melange“ wird fortgeführt. Details zum Wechsel sind noch nicht geklärt. Aktueller Stand: Bis Anfang Februar soll alles über die Bühne gehen. Von selbiger verabschiedet sich Rösner am Samstag vor rund 40 Gästen, zumeist Stammkunden, im Café Fachwerk.