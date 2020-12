Hohenlimburg: Brand im Dachgeschoss – Personen evakuiert

Feuer in der Dachgeschosswohnung: Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot in Elsey an.

In Hohenlimburg brannte am Freitag eine Dachgeschosswohnung. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an

Hohenlimburg. Ein Brand in einer Dachgeschosswohnung führte am Freitagmittag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr in Elsey. Kurz nach 13 Uhr bekam die Feuerwehr das Feuer in einem Wohnhaus in der Esserstraße gemeldet. Da sich noch Menschen in dem Haus befanden, rückte ein Großaufgebot aus: Beteiligt waren der 1. und 2. Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr von Elsey, Reh-Henkhausen und Nahmer. „Wir mussten davon ausgehen, dass Menschenleben in Gefahr sind“, sagt Dennis Hoff, Sprecher der Feuerwehr Hagen.

Die Feuerwehr rückte mit mehreren Löschzügen zum Einsatzort in Elsey aus. Foto: Marcel Krombusch / Westfalenpost

Feuer schnell unter Kontrolle

Die Einsatzkräfte evakuierten das Wohnhaus und brachten das Feuer schnell unter Kontrolle. Mindestens sechs Personen mussten wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung im Rettungswagen versorgt werden. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Während des Einsatzes bleibt die Esserstraße zwischen Möllerstraße und Iserlohner Straße komplett gesperrt. Vor Ort kommt es zu massiven Verkehrsproblemen.