Hohenlimburg: Apotheker wartet auf neuen Grippe-Impfstoff

Derzeit gibt es in vielen Apotheken keinen Grippeschutz-Impfstoff. In der Elseyer Apotheke wird eine neue Lieferung im November erwartet und auch in der Sonnen-Apotheke am Rathausplatz hofft man auf Nachschub in den kommenden Wochen. „Ich rechne dann aber nicht mit den Mengen, die wir bestellt haben“, sagt Jörg Pesch, Apotheker aus Hohenlimburg und Mitglied im Vorstand des Apothekerverbandes Westfalen-Lippe.

Zwar beruhigt das Gesundheitsministerium, es seien ausreichend Bestände vorhanden. Doch regional gebe es dabei große Unterschiede, sagt Pesch. Ein Problem: Bis Ende Januar musste der Bedarf für die Arztpraxen vorbestellt werden. „Schon zu dem Zeitpunkt haben wir die Bestellungen erhöht, aber nicht in dem Maße, in dem wir es in den späteren Monaten der Pandemie getan hätten.“ Zudem könnten die Hersteller die Produktion nicht von heute auf morgen verdoppeln. Er hoffe nun, dass möglichst viel der nachbestellten Impfdosen geliefert werden.

Impfung für Risikogruppen empfohlen

Die Ständige Impfkommission am Robert Koch-Institut empfiehlt die Grippeschutzimpfung besonders für die Gruppen, die ein erhöhtes Erkrankungsrisiko haben. Dazu zählen etwa ältere Menschen ab 60 Jahren und Personen mit Herz-Kreislauferkrankungen, chronischen Krankheiten der Atmungsorgane oder Diabetes.