Hobbygärtner aus Hagen-Haspe züchtet Riesen-Zucchini

Ein echter Kaventsmann ist diese Zucchini. Wir haben nachgemessen, das gute Stück ist 1,57 Meter lang. Nun hat eine italienische Flaschen-Zucchini von Natur aus das Zeug, enorm in die Länge zu wachsen, aber 1,57 Meter? „Brennnessel-Jauche“, sagt Hassan Tas (39): „Ich habe die Pflanze mit Brennnessel-Jauche gedüngt.“

Tas ist Elektriker, er hat eine Frau und drei Kinder. Erholung aber bietet ihm sein Nutzgarten, den er auf dem Steilhang hinter seinem Haus in der Voerder Straße angelegt hat. Kürbisse wachsen dort und Kiwis, Auberginen, Gurken und Chili, Kohl und ukrainische Paprika. Tas erzählt, vor drei Jahren habe er schon einmal einen 70 Kilo schweren Kürbis geerntet – kaum aus dem Garten fortschaffen konnte er die große Frucht.

Starke Sonneneinstrahlung

Aber jetzt hat er mit der hellgrünen Zucchini, die übrigens zur Familie der Kürbis-Gewächse zählt, erneut ein XXXL-Gemüse herangezogen. Neben der Brennnessel-Jauche hat wohl die starke Sonneneinstrahlung am Hang ihren Teil zum unerhörten Wachstum der Pflanze beigetragen. „Sie wäre wohl noch größer geworden, aber ich musste sie ernten, weil sie an einigen Stellen aufgeplatzt ist“, berichtet der Hobby-Gärtner. Als er sie in der Hand wog, brach die Zucchini entzwei: „Hauptsache, sie ist noch genießbar.“

Die italienische Flaschen-Zucchini gehöre zu den Arten, denen von Natur aus ein beachtliches Wachstum möglich sei, bestätigt Sabine Barton, Fachberaterin im Bezirksverband der Hagener Kleingärtner: „Wunderbar, dass Herr Tas mit Brennnessel-Jauche gedüngt hat. Kompost oder Hornspäne gehen auch. Wir plädieren in jedem Fall für biologischen Dünger.“

Delikate Blüten Dass die Zucchini zur Familie der Kürbisgewächse gehört, sieht man schon am italienischen Namen: zucca ist der Kürbis, zucchini kann man also als „kleiner Kürbis“ übersetzen. Nicht nur die Früchte der Zucchini, auch die gelben Blüten sind genießbar. Sie gelten als Delikatesse.

Hassan Tas ist auch ein leidenschaftlicher Koch, aus der Zucchini will er u. a. eine leckere Suppe machen. Was sein Garten an Obst und Gemüse hervorbringt, kann er mit seiner Familie gar nicht allein vertilgen: „Deshalb verschenke ich viel. Der Garten ist mein Ausgleich. Und was er hergibt, ist doch das beste Essen, das es gibt auf der Welt.“