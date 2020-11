Geschichte Historische Chronik in Breckerfeld ist jetzt online abrufbar

Breckerfeld. Die Breckerfelder Geschichte hat Anton Meier vor mehr als 100 Jahren festgehalten. Jetzt sind die beiden Bände einfach online zugänglich.

Der Mann ist ein Geschichtenerzähler. Und aus heutiger Sicht betrachtet, erzählt er nicht nur Geschichten, sondern Geschichte. Er erzählt sie, er überliefert sie. Und zwar die Geschichte, die sich vor weit mehr als 100 Jahren zugetragen hat.

Und jetzt ist die Geschichte der Hansestadt Breckerfeld auch ganz einfach zugänglich. Denn die Chronik über Breckerfeld von Pastor Anton Meier aus dem Jahre 1911 steht jetzt nicht nur im Internet, sie ist abrufbar auf der Seite des Stadtmarketingvereins unter www.stm-breckerfeld.de.

Zwei Bände über Breckerfeld

„Die Chronik erzählt viel Amüsantes aus der Geschichte unserer Hansestadt“, sagt Ernst-Günter Böving vom Stadtmarketing-Verein Breckerfeld. „Eigentlich heißt sie ja richtig Urkunden und Geschichtenbuch.“ Zwei Bände umfasst das Meiersche Werk. Im ersten geht es um Breckerfeld. Im zweiten widmet sich der Geistliche Dahl, dem Volmetal und der Gemeinde Waldbauer. „Die gesamten Ausgaben umfassen mehr als 675 Seiten mit über 59 Geschichten nebst etlichen Urkunden“, sagt Böving. „Das ist ein echter Fundus – beispielsweise für z.B. Vorlesungen im Heimatmuseum oder für den bevorstehenden Hansetagen im Jahre 2021.“ Auch die Breckerfelder Mundart und Redewendungen würden dargestellt.

Kooperation mit der Uni Münster

All das ist jetzt online abrufbar unter der Rubrik „Rund um Breckerfeld“, „Historisches“, am Fuß der Internetseite. „Durch Empfehlung von Professor Dr. Helmut Ermert wurden beide Buchausgaben komplett über die Westfälische Wilhelms-Universität Münster Seite für Seite eingescannt“, sagt Ernst-Günter Böving. „Viele Breckerfelder haben davon gar nicht gewusst. Dass die Bände jetzt so leicht zugänglich sind, ist umso wichtiger. Sie sind nicht mehr verfügbar.“

Hinter dem Link verbirgt sich ein digitales Inhaltsverzeichnis. Dort können einzelne Themen und Kapitel aus der Chronik der Hansestadt Breckerfeld dann aufgerufen werden.