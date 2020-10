Hier wird die Chaos-Radspur in Hagen wieder entfernt

Hagen. Mitarbeiter einer Firma für Verkehrstechnik entfernten am Freitag die Markierungen für den umstrittenen Radweg an der Enneper Straße in Hagen.

Nach einer Woche, Hunderten Protest-Stimmen und intensiver Berichterstattung ist die hoch umstrittene Test-Radspur an der Enneper Straße in Hagen-Haspe am Freitag wieder abgezogen worden. Mitarbeiter der Firma GVT Gesellschaft für Verkehrstechnik entfernten die Markierungen auf der Fahrbahn. Nur noch ein kleines Test-Teilstück zwischen Grundschötteler Straße und Westerbauer bleibt bestehen.

Die Reduzierung von vier auf zwei Spuren an der Enneper Straße zugunsten von mehr Verkehrsraum für Radfahrer hatte für ein unzumutbares Verkehrschaos gesorgt. Hunderte Meter Rückstau in beide Richtungen waren die Folge.

Zehntausende Fahrzeuge rollen täglich über die Kölner und Enneper Straße. Aus vier waren zwei Spuren geworden, doch die eingezogene Radspur blieb völlig verwaist, kaum ein Radfahrer war dort zu sehen. Hunderte Meter Rückstaus an der Grundschötteler Straße und auch auf der Haenelstraße Richtung Voerder Straße und Wartezeiten von bis zu 40 Minuten in den Stoßzeiten waren die Folge für Autofahrer. Am Mittwoch hatte die Stadt Baken in der neuen Radspur aufstellen lassen, um die Radfahrer zu schützen.

Damit ist jetzt Schluss. Zwischen Grundschötteler Straße und dem ehemaligen Brandt-Areal soll das Experiment bis zu den Herbstferien allerdings fortgesetzt werden, kündigte die Stadt an.