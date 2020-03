Über seine Heimat ist der Plettenberger Georg Prüß auf die Hohenlimburger Kleinbahn aufmerksam geworden. Denn zwei der Loks erhält der Verein Märkische Museums-Eisenbahn am Bahnhof Hüinghausen zwischen Plettenberg und Herscheid. Grund genug für Prüß, die Geschichte der Kleinbahn in einer Film-Dokumentation neu aufzuarbeiten. Ausgehend von Informationen aus dem Buch „Die Hohenlimburger Kleinbahn“ von Erhard Born und Wolf D. Groote sowie Filmaufnahme von Martin Boecker und den „Schmalfilmamateuren Volmetal“ ist so eine 44-minütige Dokumentation entstanden, die die Geschichte der Bahn in sechs filmischen Episoden erzählt.

Im Bildformat 4:3 bekommt der Zuschauer einen Blick von den Anfängen der Kleinbahn im Mai 1900 über eine Wintergeschichte vom Jahr 1968, die die Schwierigkeiten der Lok im Tiefschnee dokumentiert, bis hin zur 75-jährigen Jubiläumsfeier und der letzten Fahrt im Dezember 1983. Interessant zudem eine Episode, die einen typischen Betriebstag der Kleinbahn in bewegten Bildern zeigt.

Für Georg Prüß war es nicht das erste Filmprojekt. Im Gegenteil: Seit rund 10 Jahren produziert der Plettenberger in seinem „Hechmecke Studio“ Kultur- und Heimatfilme. „Plettenberg habe ich inzwischen soweit abgearbeitet“, suchte Prüss die neue Herausforderung unter anderem in Hohenlimburg.

Beim Thema seiner Filme habe er zwar keine besonderen Vorlieben, sagt Prüß. Aber ein leichter Hang zu Technik und Industriegeschichte ist in seiner Filmografie doch erkennbar: So hat er etwa kleine Filme oder Dokumentationen über den letzten dampfbetriebenen Seilbagger Deutschlands sowie die Plettenberger Kleinbahn produziert – zu sehen auf seinem Kanal „HechmeckeStudio“ auf Youtube. Ebenfalls auf dem Kanal ist ein gut 2-minütiger Trailer zu seinem Film über die Hohenlimburger Kleinbahn. Den kompletten Film werde er nicht auf Youtube zum kostenlosen Anschauen veröffentlichen, so Prüß.

Keine Vorführung geplant

Bisher ist auch eine Vorführung des Kleinbahn-Films in Hohenlimburg noch nicht geplant, sagt der Hobby-Filmer weiter. Eine DVD der Dokumentation kann aber im Kiosk der Märkischen Museumsbahn gekauft sowie bei Prüß selbst bestellt werden. Preis: 15 Euro pro DVD. „Mein Ziel ist es, durch den Verkauf die Aktivitäten der Märkischen-Museums-Eisenbahn zu unterstützen.“ Der Erlös komme der Vereinsarbeit zugute. Bestellungen der DVD per Email an

georgpruess@online.de.