Heimat-Check in Hagen: Wie ist die Parksituation?

Hagen. Gibt es in Hagen genügend Parkraum? Auch das ist eines von 14 Themen, um die sich der Heimatcheck unserer Zeitung dreht. Geben Sie Ihr Urteil ab.

Über kaum etwas wird so heiß diskutiert wie das Thema Parken. In einigen Stadtteilen ist noch immer genügend Parkraum vorhanden, in anderen ist die Parkplatzsuche zur täglichen Zerreißprobe geworden oder es werden fleißig Knöllchen verteilt. Wie sieht die Parksituation in Ihrem Stadtteil aus? Sind Sie zufrieden oder haben Sie Verbesserungsvorschläge?

Das ist eine Frage, die Sie, liebe Leser, beim großen Heimatcheck beantworten können.

Abstimmung in 14 unterschiedlichen Kategorien

In 14 Kategorien dürfen Sie Ihr Wohnumfeld in Hagen bzw. Breckerfeld benoten. Die Ergebnisse werden wir vor den Sommerferien in unserer Zeitung präsentieren.

Hier geht es direkt zur Umfrage Unter allen Teilnehmern verlosen wir 10 x 2 Ruhrtopcards