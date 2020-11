Hawker-Aus in Hagen: Stopp der Produktion ist Trauerspiel

Das ist die ganze Perversion eines kapitalistischen Großkonzerns, die die Hawker-Mitarbeiter in Hagen gerade mit voller Wucht trifft. Es ist die Perversion eines Konzerns, für den nur die Zahlen zählen. Tradition – was ist das? Verantwortung gegenüber jenen, die unter schwierigen Bedingungen geackert haben – warum?

Entscheidungen fallen in einer fernen Zentrale. Sie werden von Managern gefällt, denen völlig egal ist, dass in Hagen die Keimzelle der Elektromobilität liegt. Und das in einer Zeit, in der die Automobilindustrie allenthalben Akkus für E-Autos braucht.

Fachkräfte aus Hagen gucken in die Röhre

Diese Manager schickten Experten aus der Volmestadt in ausländische Dependancen. Wissenstransfer heißt das dann im Wirtschafts-Sprech. Im Anschluss wird dann dort produziert, wo es wenig kostet und es mit Gesundheitsschutz nicht so weit her ist.

Und gut ausgebildete Fachkräfte, die ihr Knowhow einst weitergeben durften, gucken in die Röhre. Das gilt bald für 200 Menschen und ihre Familien. Ein Trauerspiel.