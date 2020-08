Haus in Hagen-Haspe nach Feuer nicht mehr bewohnbar

Haspe. Ein Zweifamilienhaus in Hagen wurde am Samstagabend nach einem Feuer im Keller total verqualmt. Zwei Bewohner kamen ins Krankenhaus.

Wahrscheinlich aufgrund eines technischen Defekts an einem Kühlschrank geriet am Samstagabend in Haspe beinahe ein Haus in Brand. Gott sie Dank brachte die Feuerwehr die Flammen schnell unter Kontrolle.

Ein 60-jähriger Bewohner eines Zweifamilienhauses in der Klagenfurtstraße am Quambusch hatte 20.45 Uhr Brandgeruch bemerkt. Er ging der Sache nach und sah, wie im Hausflur Qualm aus dem Keller aufstieg. Als er die Kellertür öffnete, schlugen ihm bereits Flammen entgegen. Er informierte sofort die Feuerwehr und verlies mit seinen Nachbarn das Haus.

Weitere Geräte in Flammen

Die Einsatzkräfte konnte den Kellerbrand schnell unter Kontrolle bringen. Das verqualmte Haus wurde nach Abschluss der Löscharbeiten gelüftet. Als Brandursache wird ein technischer Defekt an einem Kühlschrank vermutet. Der Brand griff auf eine Waschmaschine, einen Wäschetrockner und auf Schränke über.

Zwei Hausbewohner wurden mit einer leichten Rauchvergiftung vorsorglich ins nahe Krankenhaus eingeliefert. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht abschließend bestimmt. Die Wohnungen sind bewohnbar. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Klagenfurtstraße durch die Polizei kurzfristig gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.