Hagens OB: Neuer Rat muss Bürgervertrauen zurückgewinnen

Angesichts der erschreckend niedrigen Wahlbeteiligung von knapp 42 Prozent bei der Kommunalwahl im September hat am Donnerstag der wiedergewählte Oberbürgermeister Erik O. Schulz anlässlich seiner Amtseinführung an die 52 Mandatsträger des Rates appelliert, durch engagierte und transparente Arbeit verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Nur so lasse sich in Kombination mit einer engeren Bürgerbeteiligung das Interesse an Politik stärken.

„Allerdings ersetzt Bürgerbeteiligung allein in einer repräsentativen Demokratie nicht die notwendige Willensbildung hier im Stadtrat“, warb der 55-Jährige in der konstituierenden Sitzung für eine andere Diskussionskultur als in den Sozialen Medien: „Politik tut gut daran, sich bei ihren Entscheidungen so wenig wie möglich an Lautsprechern zu orientieren. In unseren Debatten muss das Argument, müssen die Fakten zählen.“

Im weiten Rund der Stadthalle fanden die frisch desinfizierten und teilweise bis zur Unkenntlichkeit maskierten Kommunalpolitiker an ihren coronagerecht auseinandergerückten Einzeltischen erst nach entsprechender Orientierungsphase zusammen. Der Infektionslage geschuldete Zwänge, die im Verlauf der Sitzung natürlich auch geheime Abstimmungen zusätzlich entschleunigten. Doch vor dem Hintergrund der aktuellen Infiziertenzahlen in Hagen eine selbstverständlich zu erduldende Notwendigkeit.

Eine dreiköpfige Bürgermeister-Riege nimmt künftig repräsentative Aufgaben für die Stadt Hagen wahr (v.li.): Hans Dieter Fischer (CDU), Dietmar Thieser (SPD) und Katrin Köppen (Grüne). Foto: Michael Kleinrensing / WP

OB Schulz machte parallel aber deutlich, dass es neben den aktuellen pandemietechnischen Schwerpunkten ebenso gelte, politische Prioritäten zu setzen, wenn es in dieser Wahlperiode bei der Verteilung der knappen Ressourcen um die Grenzen zwischen Wünschenswertem und Machbarem gehe. Das müsse den Menschen im Anschluss auch immer wieder „nachvollziehbar kommuniziert“ werden. „Ab heute kommt es darauf an, das Vertrauen, das die Wählerinnen und Wähler uns mit ihrer Stimme gegeben haben, zu rechtfertigen.“

Der Oberbürgermeister selbst zeigte sich „stolz und auch dankbar“, ohne Stichwahl erneut in den Spitzenjob seiner Heimatstadt gewählt worden zu sein: „Ich empfinde mein Amt weiterhin als eine spannende Aufgabe“, formulierte Schulz nachdem ihm der „Alterspräsident“ des Rates, Hans-Dieter Fischer, nach der Vereidigung offiziell die Amtskette umgehängt hatte: „Mir ist es vor allem wichtig, dass wir eine gute, konstruktive Diskussionskultur vorleben und pflegen.“ Fünf Fraktionen, vier Ratsgruppen und eine Einzelvertreterin erforderten eine weitreichende Dialogbereitschaft: „Für Polemik, persönliche Angriffe oder gar Hassreden darf in diesem Gremium auch künftig kein Platz sein.“

Mandat als beanspruchendes Amt

Gleichzeitig stellte Schulz vor allem mit Blick auf die neuen Gesichter des Rates heraus, dass ein solches Mandat ein anspruchsvolles, aber auch beanspruchendes Amt sei: „Sie bringen vielleicht etwas weniger Erfahrung und Routine, aber dafür einen frischen Blick auf die Themen und Herausforderungen mit, die uns hier im Stadtrat bewegen – und genau das tut der Sache gut“, machte er den Ratsnovizen zugleich Mut, sich offensiv einzubringen. Dazu gehöre es aber auch, sich von parteipolitischen und ideologischen Scheuklappen freizumachen und zu Konsens und Kompromissen fähig zu sein, schrieb der Verwaltungschef sämtlichen Mitgliedern des Rates ins Stammbuch. Neben der Corona-Pandemie und ihren Folgen stünden mit den Themenfeldern Klimawandel, Mobilitäts- und Verkehrswende, Quartiersentwicklung (ISEK), Zuwanderung und Integration sowie der Ausweisung von Gewerbeflächen fordernde Themen in den nächsten Monaten und Jahren an.

Blumengruß als Harmonie-Geste

Der OB-Impuls zu einer Kultur des konstruktiv-harmonischen Miteinanders, fiel bei der Premierensitzung zumindest bei den Genossen prompt auf fruchtbaren Boden: Für die von Hans-Dieter Fischer (CDU) angeführte Bürgermeister-Riege mit den Vertretern Dietmar Thieser (SPD) und Karin Köppen (Grüne) (95,9-prozentige Zustimmung) gab es nicht bloß von der Stadt, sondern obendrein auch von SPD-Fraktionschef Claus Rudel persönliche, parteiübergreifende Blumengrüße.

Motivation genug für die 49 erschienenen Volksvertreter, um nach der langwierigen Besetzung sämtlicher Gremien (siehe unten) sich der einzigen echten Sachentscheidung auf der ersten Tagesordnung zu widmen: der europaweiten Ausschreibung des Jahresaufkommens von Toilettenpapier für die kommunalen Immobilien – manchmal kann Politik eben auch verdammt profan sein.