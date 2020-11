Hagen. Der Hagener DGB-Chef Stefan Marx mahnt für die Zukunft einen Wandel in der Köpfen der Unternehmer, aber auch der Arbeitnehmer an.

Der Wandel der Arbeitswelten beschleunigt sich ohne Unterlass. Digitalisierung und Industrie 4.0 sind Schlagworte beim Blick auf eine moderne Berufswelt, die bei vielen Beschäftigten aber ebenso Ängste auslösen. Somit ist die Zukunft der Arbeit auch ein großes Thema für die Gewerkschaften. Wir haben mit dem Hagener DGB-Chef Stefan Marx darüber gesprochen.

Wie blicken sie als Gewerkschafter auf dieses Themenfeld?

Mit 35 ohne Chance auf dem Arbeitsmarkt Der Hagener DGB-Stadtverbandsvorsitzende Stefan Marx ist 53 Jahre alt, gebürtiger

Oberhausener, Vater von vier Kindern und glücklich geschieden. Der gelernte Industriekaufmann hat 15 Jahre als Einkäufer bei der Firma Babcock gearbeitet. Als Mitglied der IG Metall sowie der SPD hat er sich seinerzeit schon gewerkschaftlich engagiert. Als der Betrieb Anfang der 2000er-Jahre in die Insolvenz ging, wechselte Marx ins Gewerkschaftslager, weil ihm damals mit 35 Jahren signalisiert wurde, er habe auf dem Arbeitsmarkt keine Chance mehr.

Schon vor Corona war das für uns ein Riesenthema: Wie werde ich in Zukunft arbeiten? Jedem ist klar, dass beispielsweise Automotiv so nicht weitergehen kann. Dabei geht es vor allem um Weiterbildung: Wie mache ich meine Belegschaft fit, dass sie auch noch in sechs bis zehn Jahren mithalten kann. Es geht längst nicht mehr um die Frage, ob es sich ändert, sondern lediglich noch in welche Richtung.

Ist Deutschland als eine prägende Industrienation auf diesem Feld auch ein Taktgeber?

Sicherlich, das müssen wir auch, denn wir sind eine führende Exportnation. Auch in unserem Raum gibt es viele exportabhängige Firmen, die nicht davon leben, dass sie die billigsten Arbeitskräfte haben. Die Leben von einer hohen Qualität der Produkte und einem exzellenten Stand der Fachkräfte, einer hohen Produktivität, Effizienz und einer pünktlichen Lieferung der Waren.

Sonst wären sie auch schon gar nicht mehr hier, sondern hätten wie viele andere zuvor auch schon ins Ausland verlagert . . .

Die echten Knochenjobs in einer Schmiede werden zumindest in Mitteleuropa lediglich noch in Spezialunternehmen eine Zukunft haben. Die Arbeitnehmer müssen sich auf einen verändernden Alltag einstellen. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Richtig, sonst würden schon längst die dressierten Affen Maschinenbau machen und würden dort mit Kokosnüssen entlohnt. Das kann bei uns natürlich nicht funktionieren. Das ist auch vielen Unternehmern und Firmeninhaber klar: Sie wissen, dass sie ihre Belegschaft intensiv weiterbilden müssen. Und sie dürfen vor allen Dingen nicht darauf hoffen, dass irgendjemand das für sie macht und man sich hinterher die Fachkräfte vom Baum pflücken kann. Da gibt es inzwischen sogar schon Programme der Arbeitsagentur für konkret zugeschnittene Weiterbildungsangebote im Job.

Aber wo liegen denn dann die Probleme?

Die Unternehmer und Eigentümer wissen häufig gar nicht, welchen Kenntnisstand ihre Leute haben, also das sogenannte Skill-Level. Außerdem können sie oft die Frage gar nicht beantworten: Wo brauche ich eigentlich wen mit welchem Qualifikationsniveau? Aber auch dafür gibt es inzwischen schon Programme, die beispielsweise objektiv erfassen, was der einzelne Mitarbeiter kann und was von ihm künftig an seinem Arbeitsplatz gefordert sein wird. So entstehen Betriebslandkarten mit allen relevanten Details für die Zukunftsentwicklung.

Bedeutet dies, dass vor allem auch die Arbeitgeber fit gemacht werden müssen für die Zukunft der Arbeit?

Ja, natürlich. Auch der Chef weiß nicht alles. Das muss ihm dann aber auch einer sagen und die entsprechende Hinweise geben, wo es die Hilfen gibt. Einem Mittelständler mit 50 bis 80 Leuten werfe ich ja gar nicht vor, dass er vor lauter Tagesgeschäft diesen Weitblick nicht hat. Aber eine Firma mit 500 bis 800 Leuten, mit Forschung und Entwicklung, mit Personalleitung – die muss sowas auch selbst liefern.

Dann sind es also eher die kleineren Betriebe, die drohen, abgehängt zu werden?

Richtig. Wobei auch die größeren oft reichlich Probleme haben und gar nicht wissen, wo sie stehen und wohin der Zug rollt. Hier bedarf es dann dringend einer externen Potenzialanalyse. Hier gibt es auch von mehreren Gewerkschaften Hilfe, die in Betrieben angeboten wird, wo sie entsprechenden Zugang haben.

Aber da gibt es doch sicherlich auch Berührungsängste bei den Unternehmern oder?

Ja, das ist natürlich schon eine Schwelle und stärkt auch die Rolle der Betriebsräte. Aber häufig sind diese Ergebnisse dann auch objektiver, weil die Mitarbeiter sich bei einer Stärken- und Schwächen-Analyse ehrlicher offenbaren als bei einem externen Personalberater. Das Endergebnis ist für den Betrieb sicherlich das bessere. Und es gibt inzwischen auch Geschäftsführer wie beispielsweise Arndt Kirchhoff, die laufen für unser Tool Werbung. Unter dem Strich ist das gelebte Mitbestimmung im besten Sinne.

Keine Vision mehr aus Science-Fiction-Filmen: Brillen-Systeme, die auch über große Distanzen Handlungsanweisungen geben, könnten künftig zum Standard zählen. Foto: Westnetz

Muss das am Ende aber nicht ein Prozess sein, der alle paar Jahre hinterfragt und auf den Prüfstand gestellt wird?

Das hängt natürlich hinten dran. Welche Ausbildungen brauche ich, welche Berufsbilder werden künftig benötigt? Was brauche ich in drei, fünf oder zehn Jahren für Personen? Brauche ich überhaupt noch Maschinenführer, oder macht das eine Software. Oder brauche ich nur noch Leute, die eine Software überprüfen können. Was müssen die Leute künftig im Versand können? Wird der Versandhelfer durch einen Roboter ersetzt? Dafür brauche ich vielleicht in anderen Bereichen viel mehr Mitarbeiter, weil diese oder jene Aufgabe nur von Menschen erledigt werden kann – trotz künstlicher Intelligenz. So muss beispielsweise der Industriemechaniker heute auch mit Software umgehen können, er braucht Netzwerkkompetenz.

Aber was wird dann aus dem einfachen Maschinenbediener oder Packer, die ja die größten Ängste haben?

Auch hier wird man in Zukunft schauen müssen, wo die Bedarfe sind. Es wird auch in Zukunft einfache Tätigkeiten geben. Umgekehrt gibt es auch schon Unterstützungssysteme technischer Art, die helfen, erweiterte Aufgabenbereiche zu erklären.

Kann dies denn tatsächlich Arbeitsplätze mit minderer Qualifikation bewahren?

Da gibt es sicherlich Grenzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der im Lager arbeitet, den ganzen Tag eine virtuelle Brille auf der Nase trägt, die ihm erklärt, wo er lang zu gehen oder hin zu greifen hat. Das nimmt Menschen auch ihre Würde, dann sind sie dressierte Affen. Diese Hilfsmittel müssen immer für den Menschen da sein und er darf nicht ihr Anhängsel werden.

Wird die Einführung der Hochtechnologie denn solche Jobs am Ende komplett verschwinden lassen?

Nicht alles was machbar ist, wird auch zu einhundert Prozent umgesetzt, das wird nicht kommen. Besonders nicht in diesem Land, das sehr stark auf Kompromisse aus ist. Mitbestimmung und der Einfluss der Gewerkschaften wird hier steuernd eingreifen. Und es gibt auch immer noch viele Unternehmer, die menschlich denken und den Mitarbeiter nicht ausschließlich als „Human Ressource“ oder Finanzbelastung ansehen. Da sind wir als Gewerkschaften gefordert, die Balance zu halten.

Sie waren also auf dem Weg in die Zukunft der Arbeit schon gut unterwegs. Und dann kam Corona . . .

Genau, das hat ganz viele Dinge beschleunigt – vor allem die Digitalisierung. Ich hätte mir vor einem Jahr auch nicht vorstellen können, dass Gewerkschafter Videokonferenzen machen und sich nicht mehr im persönlichen Kontakt in die Augen schauen. Außerdem ist das Homeoffice plötzlich salonfähig geworden. Die Leute wurden durch Corona dazu gezwungen, sich darauf einzulassen. Und siehe da, es funktioniert. Und auch Chefs haben gelernt, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn die acht Büromitarbeiter nicht alle da sind. Denn die Sachen werden trotzdem abgearbeitet. Und die Mitarbeiter sind auch noch zufriedener und genießen ihre Work-Life-Balance, weil sie nicht jeden Tag eine Stunde hin und her fahren müssen.

Sind wir denn aus Gewerkschaftssicht schon fit für das Homeoffice?

Das wird sicherlich ein großes Thema in den nächsten Tarifverhandlungen. Natürlich muss dringend geklärt werden, welche Voraussetzungen dafür geschaffen sein müssen. Beispielsweise wird es um die Unterscheidung gehen, was ist mobiles Arbeiten und was ist Homeoffice – für letzteres muss nämlich der komplette Arbeitsschutz berücksichtigt werden. Einfacher wäre es, wenn der Mitarbeiter ein Notebook bekommt, und sich zu Hause an seinen Küchentisch setzt und losarbeitet. Aber genau genommen müsste man den Kollegen zu Hause ein komplettes Büro zur Verfügung stellen. Darauf werden wir als Gewerkschaften bestehen müssen. Es kann nicht sein, dass der Arbeitgeber seine Büroflächen reduziert, weil immer ein Drittel der Belegschaft im Homeoffice sitzt. Er nutzt dessen häusliches WLAN, dessen Stromversorgung, dessen beheizte Wohnung und profitiert ausschließlich, während der Mitarbeiter nach einem halben Jahr unter Rückenschmerzen leidet. Da müssen komplett neue Rahmenbedingungen definiert werden. Für den jetzt vollzogenen Quantensprung müssen Leitplanken installiert werden. Umgekehrt müssen die Unternehmer auch aufpassen, dass sie die adäquaten Rahmenbedingungen für Homeoffice schaffen, damit gute Facharbeiter nicht plötzlich zur Konkurrenz abwandern.

Was macht denn diese neue Entwicklung mit den Arbeitszeitmodellen?

Dank der Globalisierung wurden in den vergangenen Jahren ja ohnehin schon die starren Korsetts aufgelöst. Viele Abteilungen müssen heute zu Zeiten arbeiten wie es der Kunde in den USA oder in Indien erwartet. Aber das ist ja abseits des klassischen Schichtbetriebes in einer Produktion bereits alles tarifvertraglich geregelt. Es gibt heute schon Hunderte von Arbeitszeitmodellen, die exakt auf die betrieblichen Bedürfnisse angepasst sind.

Und das wird mehr werden, ist ihre These?

Das wird absolut mehr werden. Da brauchen wir aber auch weitere Richtlinien von der Regierung. Wir wehren uns gegen die Ausdünnung des Arbeitszeitgesetzes. Auch Wochenarbeitszeitmodelle, an denen der Mitarbeiter am Mittwoch schon seine 40 Stunden voll hat, gehen nicht – das ist Ausbeutung, weil die Leute auch dazu neigen, sich selbst ausbeuten.

Das Miteinander von Mensch und Maschine erfordert eine veränderte Aus- und Fortbildung bei den Arbeitnehmern. Foto: Christophe Gateau / dpa

Muss man ihnen denn diese Freiheit nicht gewähren, wenn Sie das als das passende Modell für ihre persönliche Work-Life-Balance ansehen?

Wir müssen zum Selbstschutz zurückkommen. Junge Leute, die auf 24/7-Jobs setzen, können nicht der Maßstab werden. Man muss den Leuten in bestimmten Lebensphasen zugestehen, dass sie Arbeitszeiten anpassen. Das unterschiedliche Alter von Kindern oder die Pflegebedürftigkeit von Familienangehörigen machen eine erhöhte Flexibilität erforderlich, auch bei der Personalplanung durch die Arbeitgeber. Der Fachkräftemangel wird letztlich dafür sorgen, dass die Unternehmen sich hier bewegen.

Hat das Bestehen auf dem freien Sonntag denn auch eine Zukunft?

Ja, wir werden auch weiterhin darauf bestehen. Wohl wissend, dass es Branchen gibt, wo dies zur Normalität gehört. Jeder Mensch braucht seine Ruhephasen, in denen er zusammenkommen kann mit anderen in Gesellschaft. Es gibt keine Notwendigkeit, auch am Sonntag einzukaufen. Umgekehrt muss man sagen, dass wir in vielen Schichtbetrieben oder bei Produktionsspitzen die Sonntagsarbeit ja auch schon heute tolerieren. Allerdings werden die Forderungen, Sonntagsarbeit in jenen Branchen einzuführen, die es bislang noch nicht haben, immer mehr. Ich bezweifele, dass der Einzelhandel vor Ort dadurch gerettet wird, dass er sonntags öffnet. Da sind andere Konzepte erforderlich wie beispielsweise der Erlebniseinkauf.

Inwieweit wird sich in der Arbeitswelt der Zukunft denn auch Unternehmenskultur verändern müssen?

Die Begegnung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer muss auf Augenhöhe stattfinden. Die Zeiten von oben nach unten, von Herr und Sklave sind endgültig vorbei. Ich habe in vielen Betrieben festgestellt, dass Entscheidungen die auf Augenhöhe getroffen wurden, von der Belegschaft auch konstruktiv mitgetragen werden. Es gibt einige Unternehmer, die inzwischen festgestellt haben, dass Mitbestimmung das Engagement erhöht. Natürlich gehört in solchen Firmen auch die Anforderung des mitdenkenden Mitarbeiters zum Konzept. Es muss also auch einen Kulturwechsel bei den Kollegen geben. Dazu bedarf es eben der Weiterbildung, aber auch der verbesserten sozialen Kompetenz: Kommunikationsverhalten, Konfliktverhalten, das muss gefördert werden. Nicht unsere Denkschnelligkeit ist entscheidend, das können Computer und Roboter sicherlich schneller, auch bei der Genauigkeit sind sie stärker. Die Flexibilität und soziale Kompetenz macht den Arbeitnehmer der Zukunft aus. Das muss rein in die Köpfe der Unternehmer, aber auch der Kollegen, damit sie Weiterbildungsangebote auch wahrnehmen. Wir werden uns als Gewerkschaft diesem Fortschritt nicht entgegenstellen. Allerdings muss der Übergang zur Arbeit der Zukunft sauber geregelt werden. Da müssen wir vor dem Hintergrund der Corona-Entwicklung unsere Bemühungen beschleunigen.