Hagenerin fährt zwei Stunden lang Taxi ohne zu bezahlen

Hagen. Ganz dreist die Zeche geprellt: Eine Hagenerin macht eine lange Taxi-Tour, steigt dann aus und will einfach so verschwinden.

Sie fuhr zwei Stunden lang mit dem Taxi durch Hagen – nur zahlen wollte sie am Ende nicht. Dienstagabend in der Zeit zwischen 21 Uhr und 23.30 Uhr fuhr eine 51-Jährige mit einem Taxi. Sie ließ sich von dem 24-jährigen Fahrer zunächst nach Wetter, dann zum Landgericht Hagen und von dort nach Wehringhausen fahren. Dort gab sie auf Nachfrage des Fahrers an, dass sie bei einem Bekannten, der in Haspe wohne, Geld holen wollte, um die Fahrten zu zahlen.

Anschließend ließ sie sich in ein Hagener Krankenhaus bringen. Die entstandenen Fahrtkosten in Höhe von rund 90 Euro beglich die Frau jedoch nicht. Sie ging ohne zu zahlen in das Gebäude. Der Taxifahrer verständigte die Polizei, die die Hagenerin im Krankenhaus antreffen konnte. Die Beamten brachten die Frau im weiteren Verlauf zur Verhinderung weiterer Straftaten und Ordnungswidrigkeiten in das Polizeigewahrsam. Sie erhält eine Anzeige.