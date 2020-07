Hagener Wirtschaft fordert Vorfahrt auch für Elektro-Autos

Hagen. Nachhaltige Mobilität in Hagen und eine attraktiv erreichbare Innenstadt als Einkaufsmagnet für die gesamte Region dürfen kein Widerspruch sein. Deshalb fordern jetzt die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer (SIHK), Handelsverband Südwestfalen und Kreishandwerkerschaft Hagen die Öffnung der Busspuren auf der Körnerstraße für E-Fahrzeuge.

„Seit einem halben Jahr sind jeden Werktag in Spitzenzeiten Rückstaus von mehr als 50 Fahrzeugen Richtung Innenstadt auf der Körnerstraße zu beobachten – verbunden mit vielen entnervten Autofahrern, die spontane Kehrtwenden machen. Zugleich fließt der Busverkehr wie gewünscht auf den Busspuren – ab und zu ausgebremst von einzelnen Radfahrern, die auf den Busspuren bereits erlaubt sind“, beschreibt Klaus Willmers, Geschäftsführer des Handelsverbandes Südwestfalen, die Situation.

„Im Sinne der nachhaltigen Mobilität und einer attraktiv erreichbaren Innenstadt, sollten Politik und Verwaltung eine Öffnung der Busspuren für E-Fahrzeuge durchsetzen. Das macht den Umstieg auf E-Fahrzeuge attraktiver und unterstützt den Einzelhandelsstandort. Diese kostenfreie Unterstützung ist umso notwendiger, weil der stationäre Einzelhandel spätestens seit Corona unter erheblichen Druck gekommen ist“, so Willmers.

Verkehr als Standortmerkmal für die Wirtschaft „Der Wirtschafts- und Industriestandort Hagen ist und bleibt auf bestimmte Lkw- und Autoverkehre angewiesen. Das gilt auch für jeden Handwerker, der überlegt, seine Firmenfahrzeuge auf alternative Antriebe umzustellen“, erinnert Michael Plohmann, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft. „Je pauschaler das Auto – erst recht das emissionsfreie Auto – und der Lkw verurteilt und aus der Stadt verdrängt werden, desto stärker stehen die Handel, Handwerk und Industrie mit ihren Arbeitsplätzen für Hagener unter Druck. Die Corona-Krise ist der allerletzte Weckruf, bisherige Strategien und Ziele für den Verkehrs- und Wirtschaftsstandort Hagen zu überdenken. Ein weiter so wie bisher geht nicht.“ Deshalb fordern Handelsverband, SIHK und Kreishandwerkerschaft eine Initiative zur Stärkung und Stützung des Verkehrs- und Wirtschaftsstandortes Hagen.

Abschreckende Erfahrungen

„Wir befürchten, dass die politisch gewollte Verkehrswende in Verbindung mit maroden Brücken, Rampen und Straßen in Corona-Zeiten Hagens Innenstadt und dem örtlichen Einzelhandel, Handwerk und vielen anderen Unternehmen immer häufiger den Rest geben“, mahnt SIHK-Hauptgeschäftsführer Ralf Geruschkat. „Wenn potenzielle Einkäufer von außerhalb in die Stadt kommen, werden sie das – so lange der Bahnhof und seine Umgebung so aussehen wie heute – nur im Ausnahmefall mit Bus und Bahn machen.“

Wenn man dann wiederum feststelle, dass man sich der Innenstadt mit dem Auto nähere, Abbiegerspuren und Auffahrtsrampen gesperrt und Staus und Umwege an der Tagesordnung seien, überlege man es sich zweimal, ob man in Hagen einkaufen oder arbeiten gehe. „Wenn dann mit Blick auf die zukünftige Mobilität aber auch noch E-Fahrzeuge im Stau stehen, während nebenan Busse und Fahrräder freie Bahn haben, versteht man die Welt nicht mehr“, meint Geruschkat. „Ziel der Verkehrswende muss doch unbedingt die Förderung emissionsfreier Fahrzeuge sein und nicht deren Bestrafung.“