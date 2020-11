Hagener will neuen „Kultur-Ort“ in Wehringhausen schaffen

Lukas Lange und seine Eltern stellen den Raum – und die Menschen erfüllen ihn mit Wehringhausen. Mit ,,CePulse“ soll in der Lange Straße 35 ein neuer Ort für Künstler und Kreative entstehen. „Es kann und soll Ausstellungen geben. Aber nicht ausschließlich“, sagt der Hagener.

„Es sollen Projekte angestoßen werden, es kann getextet werden, oder Texte werden vorgetragen, es kann Musik- und Diskussionsabende geben. Hier in Wehringhausen gibt es schon wahnsinnig viel Kreativität und viele Projekte, einige Ideen wollen wir hier gebündelt zusammenbringen, ohne dabei Konkurrenz zu bestehenden Angeboten zu sein.“

Raum schaffen – das sei nicht nur das Ziel des Projekts, sondern gleichzeitig auch das Thema der ersten Ausstellung. Wegen Corona wird sie zunächst verschoben. Derzeit laufen die Renovierungsarbeiten auf Hochtouren. Eröffnet werden soll schnellstmöglich, betonen Lukas Lange und Vater Uwe.

Projekt soll sich von allein tragen

Für die Familie Lange ist das Projekt „CePulse“ eine Herzensangelegenheit. Die insgesamt rund 70 Quadratmeter großen Räume finanzieren sie aus eigenen Mitteln. Mit Einnahmen planen sie für die nächsten Wochen und Monate nicht.

„Darum geht es uns auch nicht. Wir machen das nebenberuflich aus Leidenschaft.“ Wenn sich das Projekt irgendwann von allein trägt, dann hat die Familie ihr Ziel erreicht. „Wir werden beispielsweise bei Ausstellungen auch keine Werke zum Verkauf stellen“, fasst Lukas Lange zusammen.

Fester Monatsplan als Ziel

Vater Uwe hat sein Standbein, wie er selbst sagt, in der Erwachsenenbildung, gibt auch Sprachkurse, lebte lange in Amerika. Barbara Lange hat Kunstgeschichte studiert, arbeitete in Witten-Herbede in einer Galerie. Lukas Lange selbst ist gelernter Erziehungswissenschaftler, fand seinen Weg zur Kunst über die Fotografie.

„Wir wollen mit Jugendlichen aus Wehringhausen, aber auch mit Künstlern oder Geschäften zusammenarbeiten“, erklärt Lukas den Hintergrund. Ziel sei es, irgendwann immer einen festen Monatsplan zu bieten, mit thematischen Schwerpunkten.

Eröffnung auf unbestimmte Zeit verschoben

Für die Eröffnung steht das Thema „Raum“ im Fokus. „Neben unserem Dreier-Team wirken fünf Künstler daran mit“, blickt Vater Uwe auf die ersten Öffnungstage. Ein Tontechniker aus dem Viertel, eine Fotokünstlerin.

„Uns ist wichtig, Leute hier vor Ort einzubinden, die auch einen Bezug zu Wehringhausen haben“, ist sich die Familie einig. Gerade Jugendliche oder Menschen mit Migrationshintergrund sollen sich hier kreativ ausleben können.

Für die neuen Räume in Wehringhausen werden auch alle Möbel selbstgebaut. „Sie sollen grundlegend mehrere Zwecke erfüllen. Ein Beispiel: Ein befreundeter Schiffsbauer fertigt aktuell eine Sitzpyramide an, die um 360 Grad drehbar ist. Diese lässt sich bei Bedarf auflösen und in Regale oder Ablageflächen umnutzen.“ Vor Ort gibt es einen fixen Seminarraum. Ein weiterer Raum dient als Küche und Büro, „soll aber, wenn es sich anbietet, auch als Ausstellungsfläche genutzt werden“, erklärt Lukas Lange.

Wegen Corona hat sich die Eröffnung, die für Anfang November geplant war, nun erst einmal verschoben. „Wir wollen die Entwicklungen jetzt weiter abwarten und arbeiten parallel an einem Hygienekonzept, in der Hoffnung, dass wir in naher Zukunft irgendwann aufmachen können.“