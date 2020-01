Infobox Hagener Verein „Fit for Future“ 2012 gegründet

Der Verein „Fit for Future“ wurde 2012 gegründet.

Ziel der ehrenamtlichen Mitarbeiter ist es, jungen Menschen mit Lernbehinderungen und sozialen Problemen zu helfen, fit für die Zukunft zu werden.

Das „Fit for Future“-Team kümmert sich darum, für die gehandicapten Jugendlichen einen Platz in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen zu vermitteln oder für einen jungen Menschen eine Arbeitsmaßnahme oder gar eine Ausbildungsstelle zu organisieren.

Kontakt zum Verein per Telefon unter 8422910 oder per Mail an info@fitforfuture-hagen.de