Hagener Polizist nimmt schwer kranken Fundhund zu sich auf

Hagen. Der hagener Polizist Axel Rex hat einen besonderen Hund zu sich aufgenommen. Das Tier ist sehr krank, erlebt aber dennoch glückliche Tage.

Bereits im Oktober letzten Jahres gab eine Frau einen aufgefundenen Welpen bei der Polizeiwache Innenstadt in Hagen ab. Aufgrund eines offensichtlichen Hüftschadens tauften die Polizisten den Kleinen auf den Namen „Hip“ (englisch für Hüfte). Kurz nach seiner Ankunft bei der Wache ging es für „Hip“ weiter in ein Hagener Tierheim und von dort aus in eine Tierklinik nach Duisburg. Ursächlich für seine Beeinträchtigung war eine geplatzte Bandscheibe. Bereits im Tierheim begann man mit einer Physiotherapie, es konnte jedoch keine eindeutige Prognose für den Welpen gestellt werden und Ausgänge waren ihm aufgrund seiner Beeinträchtigung nur für wenige Meter möglich.

„Hip“ wurde zu „Lenny“ und macht trotz Rückenschadens große Fortschritte

Nach einigen Wochen wurde die Familie des Hagener Polizisten Axel Rex auf das Schicksal des Welpen aufmerksam. Sie entschlossen sich dazu, Hip kennenzulernen und nahmen ihn kurzerhand als neues Familienmitglied auf. Gemeinsam entschied man, Hip den Namen Lenny zu geben. Nachdem Lenny zunächst tolle Fortschritte gemacht hatte, musste er leider notoperiert werden, weil er aufgrund einer Gefühlsstörung in manchen Körperteilen anfing sich selbst zu verletzen. Nach weiteren Aufenthalten in verschiedenen Tierkliniken stand fest: Lennys Rückenschaden wird wohl irreparabel bleiben und er wird nie wie ein gesunder Hund laufen können. Dennoch macht er weiter Fortschritte unter der Fürsorge unseres Kollegen und seiner Familie und beschert ihnen täglich schöne gemeinsame Momente.