Hagener Medizinerin erzählt vom „Tanz auf dem Feuer“

Hagen. Dr. med. Esther Gille (71) wurde eine therapieresistente Depression bescheinigt. Was die Hagenerin mit dem Buch „Novemberkind“ erreichen will.

Dr. med. Esther Gille hat jüngst ihr erstes Buch herausgegeben. Mit 71 Jahren. „Es wird wohl auch mein einziges Buch bleiben, schließlich handelt es sich um eine Autobiografie“, sagt die Neu-Autorin, die früher in Hagener Krankenhäusern als Assistenzärztin und Oberärztin und später als Allgemeinmedizinerin in einer Gemeinschaftspraxis in Wehringhausen gearbeitet hat. Wir haben uns mit ihr über ihr Erstlingswerk „Novemberkind“ unterhalten.

Frau Gille, Sie sagen, ,Novemberkind’ sei weder ein Roman, Krimi noch Sachbuch, sondern sie betiteln es als ,Buch zur Therapieergänzung’. Was muss sich der Leser darunter vorstellen?

Gille: Mein ganzes Leben ist durch eine Depression geprägt, doch erst vor zwei Jahren habe ich im Rahmen einer Traumabehandlung in einer Klinik Hilfe gefunden. Das Schreiben des Buches – eine Art Tagebuch – hat mir geholfen. Außerdem möchte ich mit dem Buch andere Menschen unterstützen, ich möchte ihnen zu verstehen geben, dass jeder Mensch ein Recht auf Hilfe hat, dass eine Depression kein Einzelschicksal ist und dass das Thema endlich enttabuisiert werden muss.

Sie sagen, Ihr ganzes Leben sei durch eine Depression geprägt. Wie kommen Sie darauf?

Ich denke, ich war schon als Kind depressiv. Ich wurde im November 1948 – daher habe ich auch ,Novemberkind’ als Titel für mein Buch gewählt – als uneheliches Kind geboren, mit drei Monaten wurde ich zur Adoption freigegeben. Als ich 16 war, habe ich meine leibliche Schwester kennengelernt, die mir glaubwürdig erzählt hat, dass meine Mutter nach meiner Geburt versucht hat, mich zu ersticken. Und sie hat mir über weitere, schreckliche Vorfälle berichtet. Dass erklärt, dass ich schon als Kind traumatisiert war.

Autobiografie mit Rückblicken Esther Gille wurde 1948 in der Schweiz geboren; sie lebt seit 50 Jahren in Hagen. Die Medizinerin ist geschieden, hat einen Sohn und eine Tochter , außerdem drei Enkel. 2019 hat sie „Novemberkind“, eine Autobiografie mit Erinnerungen, Rückblicken und Rückschlüssen, geschrieben.

Dennoch haben Sie ihr Leben gemeistert, haben Karriere gemacht. Wie haben Sie das geschafft?

Ich habe mir immer ein Ziel gesetzt. Und wenn ich das Ziel erreicht hatte, hab’ ich mir ein neues gesetzt. Ich war unfähig, mal durchzuatmen, hab’ mich ständig zwischen Familie und Beruf geteilt. Mein Leben war ein ständiger Tanz auf dem Feuer.

Aber blicken wir noch mal weiter zurück. Sie sind in der Schweiz geboren?

Richtig, in Basel. Mit 18 hab’ ich meinen Mann geheiratet, wir haben einen Sohn bekommen und sind dann aus beruflichen Gründen meines Mannes nach Hagen gezogen. Ich war damals sehr jung, hab’ in Hagen dann erst einmal mein Einjähriges und am Dortmunder Abendgymnasium mein Abitur nachgeholt.

Trotz ihrer psychischen Probleme haben Sie also funktioniert?

Ich war immer eine Macherin. Ich hab’ dann sechs Jahre in Düsseldorf Medizin mit der Fachrichtung Innere Medizin studiert. Dann hab’ ich am St.-Johannes-Hospital in Boele als Ärztin gearbeitet, später war ich Oberärztin am Mops in Haspe und dann hab’ ich eine Praxisbeteiligung in Wehringhausen übernommen.

Das klingt nach einer Karriere par excellence.

Nun ja, ich war damals Anfang 40, war als Allgemeinmedizinerin immer - auch nachts – für meine Patienten da. Irgendwann lief das Fass über, ich wurde stark depressiv, hatte Selbstmordgedanken.

Und wie ging es mit Ihrem Beruf weiter?

Nach einigen klinisch-psychiatrischen Aufenthalten wurde mir eine therapieresistente Depression bescheinigt und ich wurde auf Dauer für Berufsunfähig erklärt. Im Klartext: Ich wurde mit 44 in Rente geschickt.

Was war damals das Schlimmste für Sie?

Ich konnte meine Depression nicht mehr durch Arbeit kompensieren, konnte mich durch nichts nicht mehr betäuben. Zum Glück konnte ich dann später meinem Sohn im Büro helfen. So hab’ ich die Jahre überlebt.

2019 haben Sie sich dann freiwillig für einen dreimonatigen Klinikaufenthalt entschlossen. Wie kamen Sie dazu?

In dieser Klinik steht die Traumabehandlung im Vordergrund – das war ein neues Feld für mich. Es ist mir nicht leicht gefallen, meine Seele zu zeigen, doch es hat mir geholfen. Schließlich hab’ ich meinem Therapeuten versprochen, eine Art Tagebuch zu schreiben.

Nordsee und Feldsalat Berge oder Meer? Ich liebe die Nordsee, besonders die Gegend um Wiesmoor.



Theater oder Kino? Ich besuche gern das Hagener Theater und schaue mir dort Schauspiele oder Ballettaufführungen an. Und ich mag den Hasper Hammer. Fleisch oder Salat? Eher Salat. Feldsalat mit Ananas und Nüssen esse ich besonders gern.

Und wie kommt jetzt „Novemberkind“ ins Spiel?

Durch einen reinen Zufall hab’ ich eine Anzeige eines Verlages entdeckt. Der Verlag forderte unbekannte Autoren auf, ein Manuskript von ihrem Werk einzuschicken. Ich hab gedacht: ,Warum nicht?’ Vier Wochen später hatte ich einen Vertrag in der Tasche, seit Mitte Oktober ist mein Buch auf dem Markt, im Dezember kommt es auch als E-Book heraus.

Ihre Lebensgeschichte klingt wie eine Geschichte mit Happy End, oder?

Nun ja, derzeit fühle ich mich sehr stark und ausgeglichen, doch ich weiß, dass meine Depression mich mein Leben lang begleiten wird.

„Novemberkind“ ist in der Europa Verlagsgruppe erschienen, hat die ISBN 979-12-201-0089-2 und kostet 14,90 Euro.