„Brutaler und unwürdiger geht es nicht“, beurteilt der Hagener Juso-Vorsitzende Fleming Borchert das in seinen Augen „eiskalte Abservieren von Hagens Ordnungsdezernenten Thomas Huyeng durch die eigene CDU-Ratsfraktion“. Am Wochenende wurde dem 59-jährigen Juristen im Rahmen einer Fraktionsklausurtagung von der CDU-Ratsfraktion das Signal gesendet, dass seine anstehende Wiederwahl von der Union nicht unterstützt werde. Dabei empfindet es der SPD-Nachwuchs als besonders pikant, dass CDU-Fraktionschef Stephan Ramrath erst vor sechs Wochen die Arbeit seines Parteifreundes in den Himmel gelobt und für eine zweite Amtszeit des 59-jährigen plädiert habe.

„Damit wird Huyeng zu einem Bauernopfer, das die CDU für ihren grünen Allianzpartner aufbringt. Das unwürdige schwarz-grüne Postengeschacher legt nahe, dass die Grünen sich ihre erneute Unterstützung der OB-Kandidatur von Erik O. Schulz und ihren Verbleib in der erfolglosen CDU-geführten Jamaika-Allianz offenbar teuer haben abringen lassen“, kritisiert Borchert. „Die Hagener Grünen erwecken spürbar den Eindruck, dass sie inzwischen reiner Machtpolitik verfallen sind, bei der ein gut dotierter Dezernatsposten wichtiger zu sein scheint als grüne Inhalte.“

Allerdings habe die CDU es auch versäumt, sich im Rat für breite Mehrheiten zugunsten von Huyeng zu bemühen und lasse ihren Mann jetzt ins Bodenlose fallen. Darüber hinaus drohten der Stadt Hagen auch langfristige gravierende Folgen durch den schwarz-grünen Dezernatsdeal: „Wird Herr Huyeng nicht wiedergewählt, dann droht er zu einem langjährigen und teuren Versorgungsfall für unsere Stadt zu werden“, gibt der Juso-Vorsitzende zu bedenken. Bekundungen der CDU, man werde ihm bei der Suche nach „einer seiner großen fachlichen Fähigkeiten“ entsprechenden Position unterstützen, halten die Jusos für fadenscheinig.