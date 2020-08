Hagener Frauen bringen in NRW die meisten Babys zur Welt

Hagen. Weil vor allem die ausländischen Frauen in Hagen sehr viele Kinder zur Welt bringen, ist die Geburtenrate besonders hoch. Hier alle Fakten dazu.

Die Frauen in Hagen bringen im NRW-Vergleich die meisten Babys zur Welt. Das haben die Landesstatistiker anhand der jüngsten Daten herausgefunden. Im Jahr 2019 schenkten nordrhein-westfälische Frauen im Alter von 15 bis 49 Jahren im Durchschnitt 1,56 Kindern das Leben. Damit lag, so IT-NRW, die zusammengefasste Geburtenziffer unter dem Niveau des Jahres 2018 (1,60). Im Jahr 2019 wurden in NRW insgesamt 170 391 Kinder geboren; das waren 1,6 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. In Hagen kamen 2019 exakt 1948 Mädchen und Jungen zur Welt, das sind 1,1 Prozent weniger als im Vorjahr.

Bei deutschen Frauen war die durchschnittliche Kinderzahl je Frau mit 1,42 niedriger als im Jahr 2018 (1,45). Die Hagener Frauen mit deutschem Pass erreichten exakt diese Quote. Bei Frauen mit ausländischer Staatsangehörigkeit sank die Geburtenziffer landesweit stärker von 2,29 auf 2,21 Kinder je Frau, allerdings lag hier in Hagen die Quote mit 3,04 Kindern deutlich über dem Landesschnitt und sorgte somit für den NRW-Gesamtspitzenwert: Regional betrachtet gab es 2019 in Hagen (1,81) nämlich den höchsten und in Münster(1,26) den geringsten Wert bei der durchschnittlichen Kinderzahl pro Frau.

NRW-Schnitt höher als im Bund

In 36 Kreisen und kreisfreien Städten war die Geburtenziffer niedriger als 2018, in 12 konnte eine Zunahme verzeichnet werden. Den höchsten Rückgang ermittelten die Statistiker für den Kreis Euskirchen (−0,19), den höchsten Anstieg für den Kreis Minden-Lübbecke und die Stadt Bottrop (+0,05). Die zusammengefasste Geburtenziffer gibt die durchschnittliche Kinderzahl an, die eine Frau im Laufe ihres Lebens zur Welt bringen würde, wenn ihr Geburtenverhalten dem aller 15- bis 49-jährigen Frauen des betrachteten Berichtsjahres entspräche.

Für NRW war diese mit 1,56 höher als im Bundesdurchschnitt (1,54). Im Vergleich der Bundesländer war die Zahl der Kinder je Frau in Bremen und Niedersachsen (jeweils 1,60) am höchsten und in Berlin (1,41) am niedrigsten.