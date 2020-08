Hagener (52) zu schnell und ohne Führerschein unterwegs

Hagen-Hochschulviertel. Bei einer Geschwindigkeitskontrolle schnappte die Hagener Polizei einen Mann, der zu schnell unterwegs war. Doch nicht nur das.

Die Polizei führte am Dienstag gegen 8 Uhr Geschwindigkeitskontrollen an der Feithstraße durch. Ein VW fuhr statt der erlaubten 50 km/h rasante 70 km/h. Die Beamten hielten den 52-jährigen Fahrer an. Er konnte lediglich einen Personalausweis und einen Fahrzeugschein vorzeigen.

Seinen Führerschein, so behauptete er zunächst, habe er vergessen. Die Polizisten fanden heraus, dass der Hagener keinen Führerschein mehr besitzt. Die Führerscheinstelle der Stadt Hagen bestätigte dies, als der Mann den Vorwurf zunächst bestritt.

Er bekam eine Anzeige und durfte nicht weiterfahren. Das Auto versetzte ein Bekannter vom Anhalteort.