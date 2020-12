Hagen: Zweite Etappe zum Abriss der Brücke Hengstey

Die Autobahnbrücke Hengstey in Hagen wird in Teilen abgerissen. Das Bauwerk muss durch einen Neubau ersetzt werden.

Hagen. Der zweite Teil der Brücke Hengstey in Hagen wird abgerissen. Das Bauwerk aus den 60ern muss ersetzt werden.

Gesperrte Bahnlinie, gesperrte Straße in Hagen: Die Autobahnbrücke an der A1 über die Seestraße und über acht Gleise hinweg wird in diesen Tagen in Teilen abgerissen. Mit den Vorbereitenden Arbeiten ist am Freitagabend begonnen worden.

Der eigentliche Abriss des äußeren Bereichs erfolgt nun Zug um Zug bis Dienstag. So lange wird auch die Auffahrt zur A 1 Anschlussstelle Hagen Nord in Fahrtrichtung Köln gesperrt, um die einstreifige Verkehrsführung zu entlasten.

Brücke über acht Bahngleise hinweg

Die Brücke Hengstey überspannt mit einer Gesamtlänge von 88 Metern insgesamt acht Bahngleise und zwei Gemeindestraßen. Die Bestandsbrücke wurde 1960 mit je zwei Fahrstreifen pro Richtung errichtet; 1985 wurde sie um einen weiteren Fahr- und einen Standstreifen je Richtung erweitert.

Die DEGES plant und realisiert im Auftrag des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen den Bau der neuen Brücke Hengstey, diese wird das bisherige Bestandsbauwerk im Zuge der Autobahn A 1 ersetzen.

Abbruch der Brücke hat bereits im Februar begonnen

Der Abbruch des ersten Teils der Bestandsbrücke begann im Februar 2020, dabei wurde das Mittelstück der Brücke über den Gleisanlagen angehoben und im Ganzen aus dem Bahnbereich herausgeschoben. Ende Juli folgte die Anlieferung sowie der Einbau von insgesamt fünf Verbundträgern für den Ersatzneubau Hengstey.

Ab 4. Dezember wird bereits ein Fahrstreifen auf das neue Brückenteilbauwerk in Fahrtrichtung Köln verlegt und für den Verkehr freigegeben.