Hagen: Zwei Raubüberfälle am Wochenende

Altenhagen. Gleich zwei Raubüberfälle haben sich am Wochenende in Hagen ereignet. Die Täter konnten flüchten. Die Polizei hofft auf Zeugen.

Am Wochenende ist es in Altenhagen zu gleich zwei Raubüberfallen gekommen. Bereits am Samstag überfielen zwei Unbekannte einen Mann in der Dreieckstraße, flüchteten jedoch ohne Tatbeute. Die Männer sprachen den Mann gegen 22.35 Uhr an und forderten Geld. Dabei schlugen sie ihm mit der Faust ins Gesicht. Als der Mann sich wehrte und nach Hilfe rief, flüchteten die Täter ohne Beute in Richtung Alsenstraße. Der Mann wurde bei dem Überfall leicht verletzt.

Die Täterbeschreibung

Die Täterbeschreibung: Erste Person - männlich, südosteuropäisches Erscheinungsbild, 20 Jahre alt, 1,55 Meter groß, kurze, dunkle Haare, dunkel gekleidet. Zweite Person: männlich, südosteuropäisches Erscheinungsbild, ca. 20 bis 25 Jahre alt, 1,85 Meter groß, kurze, dunkle Haare, dunkel gekleidet.

Täter bedrohen Mann mit Messer

Am Sonntag sprachen dann zwei Unbekannte einen Mann im Bereich der Altenhagener Brücke an. Gegen 3 Uhr traf der Mann auf die Täter, die unter dem Vorhalt eines Messer Geld forderten. Er flüchtete jedoch fußläufig in Richtung Graf-von-Galen Ring und die Unbekannten brachen die Verfolgung nach kurzer Zeit ab, da zeitgleich ein Streifenwagen der Bundespolizei vorbeifuhr.

Den Tätern gelang es dennoch, unerkannt zu flüchten. Sie werden wie folgt beschrieben: 1. Person: männlich, etwa 60-70 Jahre alt, ca. 1,60 bis 1,70 Meter groß, südeuropäisches Erscheinungsbild, grauer Bart, dunkel gekleidet. Zweite Person: männlich, ca. 25-35 Jahre alt, 1,85 Meter groß, südeuropäisches Erscheinungsbild, dunkel gekleidet.

Ob die beiden Taten miteinander im Zusammenhang stehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei übernimmt nun die Ermittlungen und bittet Zeugen, sich unter 02331/986 2066 zu melden.