Hagen: Zeuge stoppt Fahrt von betrunkener Autofahrerin

Symbolbild. Eine Autofahrerin war in Hagen mit 1,8 Promille am Steuer unterwegs - ein Zeuge stoppte sie.

Hagen. Ein Autofahrer in Hagen hat am frühen Dienstagmorgen eine alkoholisierte Autofahrerin entdeckt. Er nahm die Verfolgung auf - und tat noch mehr.

Ein aufmerksamer Autofahrer hat am frühen Dienstagmorgen auf einer Hauptstraße in Hagen Boele eine erheblich betrunkene Autofahrerin entdeck, die ein Auto lenkte. Als die Frau dann an einer Tankstelle stoppte und sich mit Alkohol versorgte, schritt er ein.

Gegen 5.20 Uhr war dem 54-Jährigen aus Hagen ein entgegenkommender BMW auf der Hagener Straße aufgefallen. Der Wagen fuhr in Schlangenlinien und bremste immer wieder grundlos und abrupt ab. Der Autofahrer wendete und verfolgte den BMW. Dabei blieb es nicht.

Autofahrerin kaufte an Tankstelle weiteren Alkohol

Am Steuer des BMW saß eine Frau. Die stoppte den Wagen schließlich an einer Tankstelle und ging in den Verkaufsraum ging. „Als sie sich dort hochprozentigen Alkohol kaufte und anschließend wieder in das Auto steigen wollte, hielt der Zeuge sie auf und nahm ihr den Schlüssel ab“, berichtete die Polizei am Dienstag.

Wie verkehrsuntüchtig die Frau tatsächlich war, zeigte sich, als die alarmierte Polizei ihren Atem auf Alkohol testete. Ergebnis: 1,8 Promille, mehr als das dreifache dessen, was am Steuer noch erlaubt ist. „Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein der 49-Jährigen und stellten ihren Autoschlüssel sicher“, teilte die Polizei mit. Zudem wurde ihr bei der Polizei eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Lob hatte die Polizei für den 54-jährigen Autofahrer: „Er hat durch sein Einschreiten vermutlich verhindert, dass die Frau ihre Trunkenheitsfahrt fortsetzt“, berichtete die Polizei. Ein Sprecher brachte es auf Nachfrage auf den Punkt: „Das hat der Mann gut gemacht!“ (dae)