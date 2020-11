Hagen: Zeichnungen von Schülern peppen Kurzgeschichten auf

Für sein vor kurzem erschienenes Buch hat sich Helmut Rücker Schüler ins Boot geholt. „Es handelt sich um ein echtes Kooperationsprojekt“, sagt der mittlerweile 81-jährige Autor.

An seinem Kinderbuch „Die Meise hat ‘ne Meise“ haben Schüler eines Kunst-Leistungskurses mitgearbeitet. Konkret: Neun Schülerinnen und Schüler des Bischöflichen Kardinal-von-Galen-Gymnasium in Münster-Hiltrup haben 30 Zeichnungen, die 30 Tiergeschichten flankieren, erstellt.

Der Hagener Autor Helmut Rücker hat mittlerweile etliche Bücher geschrieben. Foto: Michael Kleinrensing

„Ich habe mich an eine Schule in Hiltrup gewandt, da ich lange Jahre im Münsterland gelebt habe und noch immer enge private Kontakte dorthin pflege“,erklärt Helmut Rücker­, der sein 14. Buch als Vorlese- und Erst-Lesebuch für Kinder ab sechs, sieben Jahren versteht.

Lange Vorbereitungszeit

Das im Anno-Verlag erschienene Buch, das seit Mitte Oktober im Buchhandel erhältlich ist, hat eine lange Vorbereitungszeit in Anspruch genommen. „Vor zweieinhalb Jahren habe ich Kontakt zu besagter Schule aufgenommen, dann mit der Lehrerin des Kunst-Leistungskurses das Projekt besprochen und Details wie die Größe der Zeichnungen geklärt“, blickt der seit sechs Jahren mit seiner Frau in Hagen lebende Autor zurück.

Kennengelernt hat er während der Projektphase weder die Lehrerin noch die Schüler, „alles lief per Telefon", sagt Rücker. Das Kooperationsprojekt zog sich hin, dann kam Corona -- doch nun ist „Die Meise hat 'ne Meise" tatsächlich auf dem Markt.

Ob es die damals 16-jährigen Schüler nicht uncool fanden, an einem Kinderbuch mitzuwirken? Helmut Rücker lacht: „Im Gegenteil, sie fanden meine Idee von Anfang an gut, wohl auch deshalb, weil ich ihnen freie Hand gelassen habe.“ Seine einzige Bitte an die Jugendlichen sei gewesen, die Zeichnungen in Schwarz-Weiß zu fertigen, einfache und verständliche Motive zu wählen und auf „Blink-Blink“ zu verzichten.

Das Kinderbuch ist seit kurzem im Buchhandel erhältlich. Foto: Yvonne Hinz

Das Ergebnis sind 30 teils niedliche, teils ironisch wirkende Tuschezeichnungen, die die amüsanten, leicht verrückten Tiergeschichten optisch aufpeppen. „Das Buch besteht aus kleinen, modernen Märchen und Fantasiegeschichten. Ich erzähle von fast jedem Tier etwas Ungewöhnliches. Meine Tiere erhalten Namen, können sprechen und verhalten sich oft wie Kinder“, erklärt der Autor, der seit seiner Pensionierung 2004 (Rücker war im Münsterland viele Jahre im Schuldienst sowie in der Schulaufsicht tätig) Texte schreibt.

Autor lebt seit sechs Jahren in Hagen Helmut Rücker wurde 1939 in Oberdorf/Sudetenland geboren und wuchs in Sachsen-Anhalt, später im münsterländischen Oelde auf. Seit sechs Jahren lebt er mit seiner Frau in Hagen. Er studierte Germanistik, Slawistik und Philosophie, arbeitete nach seiner Promotion als Gymnasiallehrer und später als Dezernent in der Schulaufsicht bei der Bezirksregierung Münster. Helmut Rücker hat in der Vergangenheit Krimis, Kinderbücher, Erzählungen und autobiografische Werke geschrieben. Das 130-seitige Kinderbuch „Die Meise hat ‘ne Meise“ hat die ISBN 978-3-939256-89-2 und kostet 12,95 Euro.

Sein neues Kinderbuch basiere auf keinem wirtschaftlichen Interesse, „jeder teilgenommene Schüler hat selbstverständlich ein Exemplar erhalten. Und die Lehrerin des Kunstkurses, Claudia Ackermann, hat auch selbst mitgemacht und das Titelbild erstellt“, erzählt der 81-Jährige stolz.

Ob er plant, künftig auch mal auf eine Hagener Schule zuzugehen? „Ich denke schon“, sagt Helmut Rücker­ und ergänzt: „Das Thema meines nächsten Buches steht schon fest, darin wird es um die Hagener Blätterhöhle gehen.“