Hagen: Wie gut ist die medizinische Versorgung im Ort?

Hagen. Im WP-Heimatcheck geht es diesmal um die medizinische Versorgung in den Quartieren.

Was die ärztliche Versorgung angeht, liegt Hagen nach Auskunft des Landesamtes für Statistik im vorderen Mittelfeld aller Kommunen in NRW. In der Volmestadt gibt es 203 niedergelassene Allgemeinmediziner und Fachärzte. Somit kommen 926 Menschen auf eine Praxis: Platz 14 in NRW.

Dennoch beklagen viele Hagener die langen Wartezeiten bei Ärzten und/oder bemängeln, dass sie gefühlt ewig warten müssen, um einen Termin beim Facharzt zu bekommen. Wie sieht es in Ihrem Stadtteil aus, liebe Leser? Sind Sie mit der medizinischen Versorgung vor Ort zufrieden?

Im Rahmen unseres großen Heimatchecks für Hagen und Breckerfeld können Sie Ihren Stadtteil benoten, indem sie diese und weitere 13 Fragen zu verschiedenen Themenbereichen beantworten. Wie gerne leben Sie in Ihrem Ort? Wie kinder- und seniorenfreundlich ist er? Wie zufrieden sind Sie mit der Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr? Uns interessiert, was vor Ihrer Haustür gut läuft, aber natürlich auch, wo es hapert.

Umfrage dauert ca. fünf Minuten

Am Ende entsteht so für Hagen und Breckerfeld im Jahr der Kommunalwahl ein repräsentatives Stimmungsbild. Wer zusätzliche Anregungen hat, findet für diese am Ende der Befragung ebenfalls noch Platz. Gibt es eine Geschichte, die Sie gerne über ihren Ort lesen möchten? Oder gibt es ein Thema, über das unsere Redaktion unbedingt mal berichten sollte? https://www.wp.de/staedte/hagen/heimat-check-benoten-sie-hagen-und-breckerfeld-id228689997.html

Die Ergebnisse des Heimatchecks werden wir ab Mitte Mai online und in der gedruckten Zeitung veröffentlichen. Von den Ergebnissen erhoffen wir uns auch Impulse für unsere Berichterstattung im Rahmen der Kommunalwahl, die am 13. September stattfindet

Die Umfrage dauert etwa fünf Minuten. Uns so machen Sie mit beim großen Heimatcheck: Füllen Sie den Fragebogen auf dieser Zeitungsseite aus und schicken ihn an: Stadtredaktion Hagen, Schürmannstraße 4, 58097 Hagen. Oder geben Sie online heimatcheck ein, und schon landen Sie auf unserer Online-Umfrage.

Gewinnspiel und Newsletter

Wer möchte, kann auch an unserem Gewinnspiel zum Heimatcheck teilnehmen und wird über unseren Newsletter über alles, was sich in Hagen und Breckerfeld tut, auf dem Laufenden gehalten. Zu gewinnen gibt es etwa 10 x 2 der beliebten Ruhrtopcards.

Mitmachen können Sie unter wp.de/heimatcheck-hagen