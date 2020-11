Hagen: Wie die Stadt gegen die Schwarzarbeit vorgeht

Hagen. Schwarzarbeit kommt in allen gewerblichen Bereichen vor – auch in Hagen. Wie die Stadt versucht, die illegale Beschäftigung einzudämmen.

Der städtische Fachbereich für Sicherheit ist unter anderem für die Bekämpfung der Schwarzarbeit in Hagen zuständig. „Grundsätzlich kann man sagen, dass Schwarzarbeit in allen gewerblichen Bereichen vorkommt“, sagt Stadtsprecherin Clara Treude.

Den größten Anteil mache dabei in Hagen die fehlenden Eintragungen bei der Handwerkskammer aus: „Häufig wird eine gewerbliche Tätigkeit angemeldet, für die grundsätzlich keine Eintragung erforderlich ist.“ Ein Beispiel: Tätigkeiten im Trockenbau werden angemeldet „und Fliesenleger-Arbeiten ausgeführt“.

Das Hauptzollamt

Zur Höhe der Fallzahl kann die Stadt keine Angaben machen. Der Fachbereich ist nur für zwei konkrete Bereiche zuständig. Andere Fälle wiederum werden vom Zoll oder vom Ausländeramt bearbeitet. Dem Hauptzollamt Dortmund liegen Zahlen zum gesamten Bezirk vor – dieser umfasst neben Hagen auch den Märkischen Kreis, den Ennepe-Ruhr-Kreis, Dortmund, Unna oder Recklinghausen. Im gesamten Beritt wurden 2019 zwar insgesamt weniger Arbeitgeber überprüft als 2018 (2069/2238) – die Summe der Geldstrafen aus Urteilen und Strafbefehlen lag jedoch mit etwa 1,02 Millionen Euro deutlich höher als noch 2018 (893.245 Euro). Die Schadenssumme belief sich jedoch auf mehr als 29 Millionen Euro.

Da es sich bei Hagen um eine Großstadt (gemessen an der Einwohnerzahl) handelt, fallen hier – prozentual verteilt – mehr Kontrollen an. „Darüber hinaus ist Hagen sowohl topografisch als auch in Bezug auf die Vielzahl von Gewerbebetrieben deutlich stärker vertreten als die meist ländlich geprägten Bezirke der übrigen Zuständigkeitsbereiche“, sagt Andrea Münch vom Hauptzollamt: „Für die Schwarzarbeitsbekämpfung ist grundsätzlich nicht die Zahl der Prüfungen entscheidend, sondern vielmehr, in besonders von Schwarzarbeit betroffenen Bereichen zu prüfen und große Betrugsfälle aufzudecken.“

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) hat deswegen bereits 2015 damit begonnen, die Arbeit neu auszurichten und einen Schwerpunkt auf die Verfolgung organisierter Formen der illegalen Beschäftigung gelegt. „Besonders betroffene Bereiche sind zum Beispiel der Bau, Gebäudereinigung, Sicherheitsdienstleistungen, Pflege, Verleiher, Hotel- und Gaststättenbetriebe sowie Personenbeförderung.“ Die Prüfungen erfolgen sowohl hinweisbezogen als auch verdachtsunabhängig.

Die städtischen Kontrollen

Ähnlich läuft das bei der städtischen Behörde: Verdachtsfälle werden hier meist telefonisch oder schriftlich gemeldet. „In den meisten Fällen kommen die Anzeigen durch aufmerksame Bürger oder Nachbarn, da diese die Arbeiten vor Ort feststellen“, sagt Clara Treude.

Grundsätzlich halten die Mitarbeiter des städtischen Ordnungsdienstes sowie die Beschäftigten der Gewerbeabteilung aber auch die Augen offen, wenn sie im Stadtgebiet unterwegs sind: „Sollten dabei ungewöhnliche Aktivitäten, zum Beispiel auf Baustellen, festgestellt werden, erfolgen natürlich entsprechende Kontrollen.“

Zusammenarbeit mit anderen Behörden

Eine Zusammenarbeit mit anderen Behörden erfolgt immer, wenn die Möglichkeit besteht, dass diese Behörden auch betroffen sind. Dann wird das Verfahren abgegeben. „Die Federführung bei einer gemeinsamen Aktion liegt immer bei der Behörde, die eine Kontrolle veranlasst hat“, erklärt Clara Treude. „Grundsätzlich geht es aber immer miteinander.“

Anzeigen Die Anzeigen können telefonisch, persönlich oder schriftlich beim Fachbereich Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Bürgerdienste und Personenstandswesen, Gewerbe, Markt und Veranstaltungen, Berliner Platz 22, gemeldet werden.

Sofern ein Gewerbetreibender nachweislich bei der Ausübung von Schwarzarbeit angetroffen wird, wird ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, das „mit einem angemessenen Bußgeld abgeschlossen“ werde. Die Höhe dieses Bußgeldes richte sich nach der Art und der Dauer der illegalen Beschäftigung. „Grundsätzlich sollte das Bußgeld aber den wirtschaftlichen Nutzen übersteigen“, sagt Treude dazu.