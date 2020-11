Das gibt es auch nur in Corona-Zeiten: Kaum hat sich in der vergangenen Woche der neue Hagener Rat konstituiert und im breiten Konsens sich auf den Zuschnitt sowie die Besetzung der Fachausschüsse geeinigt, da werden diese politischen Gremien auch schon wieder entmachtet. Denn der Rat der Stadt hat in seiner Premierensitzung entschieden, dass er angesichts der anhaltend kritischen Pandemielage und umfangreichen Hygieneauflagen zunächst einmal wieder alle Beratungs- und Entscheidungszuständigkeiten, die noch in diesem Jahr getroffen werden müssen, an sich zieht.

Entsprechend dürfte die Tagesordnung der finalen Sitzung des Jahres am 10. Dezember in der Stadthalle (15 Uhr) etwas üppiger ausfallen. Parallel haben sich die Mandatsträger dafür ausgesprochen, dass der Haupt- und Finanzausschuss alle bis zum 3. Dezember zu beratenden Themen bei seiner Sitzung um 16 Uhr im Ratssaal erörtert und abstimmt. Er wird somit die Aufgaben der Fachausschüsse übernehmen, wie es bereits zwischen April und Juni dieses Jahres während der ersten Lockdown-Phase in Hagen praktiziert wurde.

Keine Fachausschüsse mehr in 2020

Damit haben sich die ursprünglich für November und Dezember noch angedachten Sitzungen des Kultur- und Weiterbildungsausschusses, des Sozialausschusses, des Schulausschusses, des Sport- und Freizeitausschusses, des Ausschusses für Stadt-, Beschäftigungs- und Wirtschaftsentwicklung, des Ausschusses für Umwelt-, Klimaschutz und Mobilität sowie des Infrastruktur- und Bauausschusses erledigt. Wann diese Gremien tatsächlich erstmals in ihren neuen Besetzungen tagen können und sich die Konzentration auf Rat sowie Haupt- und Finanzausschuss erledigt hat, hängt von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie zu Beginn des Jahres 2021 ab.

Ausgenommen von diesen Regelungen sind die Angelegenheiten, die aus zwingenden rechtlichen Gründen einem besonderen Ausschuss vorbehalten sind wie beispielsweise dem Jugendhilfeausschuss (2. Dezember, 16 Uhr, Ratssaal) oder dem Rechnungsprüfungsausschuss (26. Dezember, nicht-öffentlich) sowie einige Beiratssitzungen. Unberührt bleiben auch die fünf Bezirksvertretungen (BV), die nach ihrer Konstituierung alle in diesem Jahr noch einmal zusammenkommen:

BV Nord, Mittwoch 18. November, 16 Uhr, Ev. Gemeindezentrum Schwerter Straße;

BV Haspe, Donnerstag 19. November, 16 Uhr, Christian-Rohlfs-Gymnasium;

BV Mitte, Mittwoch 25. November, 16 Uhr, Ratssaal;

BV Hohenlimburg, Mittwoch 25. November, 16 Uhr, Rathaus Hohenlimburg;

BV Eilpe/Dahl, Dienstag 1. Dezember, 16 Uhr, Pfarrheim Herz-Jesu, Eilper Straße.