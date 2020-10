Hagen. Warum Karola Werner ihren aufregenden Job in der Hotelbranche an den Nagel hing und heute Verwaltungsleiterin in einem Therapiezentrum ist.

Wenn sie Fremden oder jenen, die sie noch nicht so lange kennen, von ihrem Jobwechsel erzählt, schütteln die meisten ungläubig den Kopf. „Echt, das haben Sie gemacht? So mir nichts, dir nichts?“ bekommt Karola Werner dann oft zu hören. Mittlerweile lächelt die 50-Jährige über das ungläubige Nachfragen ihres Gegenübers. Karola Werner hat nach fast 20 Jahren Hotellerie die Branche an den Nagel gehängt und arbeitet nun im Pflegebereich.

„Ach was, der Unterschied ist gar nicht so groß, wie alle meinen. Ich war früher dort und bin heute hier das Mädchen für alles. Und das ist auch gut so.“

Lebenslauf ist nicht schnurgerade

Karola Werners Lebenslauf ist nicht schnurgerade. „Als junges Mädchen hab’ ich im Osten eine Schlosser-Ausbildung gemacht“, sagt die in Aschersleben in Sachsen-Anhalt Geborene. „Dann hab’ ich Maschinenbau studiert. Der Abschluss hieß bei uns ,Maschinen-Ingenieur FH’.“ Nach der Wende bekam Karola Werner im Ingenieurbereich keine Stelle, „da bin ich 1992 in ein Hotel in der Nähe von Leipzig gegangen. Ohne Ausbildung, dort hab’ ich alles gemacht, was anfiel.“

Wie sie dann nach Hagen kam? „Durch persönliche Beziehungen, ich kannte Jörg und Claudia Bachmann aus Hotels im Osten.“Mit Jörg Bachmann - er wurde damals und ist auch heute noch Direktor im Tagungshotel Arcadeon - bereitete sie 1998 die Neueröffnung des Hotels in Halden vor. „Ich war hauptsächlich für den Bereich Bankett, also die Abteilung, die für die Ausrichtung großer Feiern und Veranstaltungen zuständig ist, verantwortlich. Und für Rezeption, Housekeeping und Haustechnik. Nur mit Küche und Service hatte ich nichts zu tun“, sagt Karola Werner.

Ansprechperson für alle Mitarbeiter

Doch irgendwann war der Reiz des Neuen weg, außerdem wurde sie schwanger, sie ging in den Osten zurück, arbeitete dort in einem Intercity-Hotel. Aber irgendwie ging ihr das Arcadeon nicht aus dem Kopf und als sie erfuhr, dass sich das Tagungshotel um das benachbarte „Landhotel Halden“ erweitere, kehrte sie mit der kompletten Familie an die Volme zurück. https://www.wp.de/staedte/hagen/das-ueppige-auf-dem-teller-ist-rum-id214989631.html

Als stellvertretende Hoteldirektorin war sie für beide Hotels mitverantwortlich, „ich hatte Prokura, war für alle Mitarbeiter aus sämtlichen Bereichen Ansprechperson.“ Sie nahm Neueinstellungen vor und sprach Entlassungen aus, nahm an Gesellschafterversammlungen teil, „es war ein anspruchsvoller, toller Job“, blickt Karola Werner zurück und ergänzt: „Aber die Nummer eins wollte ich nie werden. Als Erster weist man an, als Zweiter macht man selbst - und das liegt mir mehr.“

Schwiegervater erleidet Schlaganfall

Und dann der Bruch in ihrem Leben: Ihr Schwiegervater hatte einen Schlaganfall und machte danach eine Bewegungstherapie. „Es war eine computergestützte Therapie in einem ambulanten, interdisziplinären Therapiezentrum“, erläutert die 50-Jährige und fügt an: „Ich war schlichtweg begeistert, wie modern und zielgerichtet dort alles an einem Ort angeboten wurde. Und über den Spirit, der dort herrschte.“ Dieser Spirit ließ sie nicht mehr los, sie kam ins Grübeln, sie beneidete die Mitarbeiter dort, die schöne Erfolgsmomente hatten, wenn sie sahen, dass sie einem Patienten wieder zu mehr Lebensqualität verhelfen konnten.

Therapiezentrum in Herdecke Von 1992 bis 2013 arbeitete Karola Werner in der Hotelbranche, seit Ende 2013 ist sie als Verwaltungsleiterin im „Ambulanticum - ambulantes, interdisziplinäres Therapiezentrum“ in Herdecke beschäftigt. Dort kümmern sich etwa 25 Therapeuten und vier Verwaltungsmitarbeiter um die Patienten.

Da Karola Werner keine Ausbildung im medizinischen oder pflegerischen Bereich hatte, liebäugelte sie damit auch nicht, doch dann fügte sich für sie wieder alles optimal - die Betreiber des Therapiezentrums suchten eine Verwaltungsleiterin. Karola Werner bewarb sich auf die Stelle - mit Erfolg.

„Schwerpunktmäßig kommen Patienten mit neurologischen Erkrankungen wie Schlaganfall, Schädelhirntrauma, Querschnittslähmung, MS oder Parkinson zu uns“, erklärt sie. „Ich lerne jeden Patienten und seine Geschichte kennen, mach von der Patientenannahme über Terminvergabe bis hin zur Abrechnung alles.“

Kommunikatives Organisationstalent

Ein Organisationstalent sei sie immer gewesen, sagt Karola Werner ein wenig verlegen, „und ich bin sehr kommunikativ, was mir bei den Gesprächen mit den Reha-Beratern hilft.“ https://www.wp.de/staedte/hagen/hagen-hotel-quartier-82-setzt-auf-individualitaet-id227280557.html

Natürlich, die Klientel sei anders. Während sie sich im Hotel um entspannte Feriengäste oder engagierte Seminarteilnehmer gekümmert hat, sind es heute Menschen, die eine Intensivtherapie benötigen, „aber das Wohl des Gegenüber stand im Hotel und steht auch heute im Therapiezentrum im Vordergrund“, unterstreicht die lebensfrohe Frau.