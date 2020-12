Hagen: Weihnachtsfeier für Bedürftige abgesagt

Hagen. Die Weihnachtsfeier unterm Zeltdach des CVJM Hagen kann nicht stattfinden. Wie den bedürftigen Menschen trotzdem geholfen wird.

Die Veranstalter haben im Vorfeld ein detailliertes Hygienekonzept erstellt und nach machbaren Alternativen in puncto Örtlichkeiten gesucht, doch jetzt steht fest: Die Weihnachtsfeier unterm Zeltdach am Heiligen Abend kann nicht stattfinden. Die Rede ist vom Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM); der rege Verein veranstaltet seit fast 75 Jahren eine Weihnachtsfeier für alleinstehende, bedürftige und einsame Menschen in Hagen.

Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt wird die geplante Feier, die nicht wie sonst in der Karl-Adam-Halle, sondern in einem 8 x 16 Meter großen Zelt auf dem Außengelände des CVJM-Gebäudes stattfinden sollte, abgesagt. https://www.wp.de/staedte/hagen/hagen-weihnachtsfeier-fuer-beduerftige-unter-einem-zeltdach-id231105544.html

Die neue Corona-Schutzverordnung lässt ein Treffen, an dem - wenn auch über Stunden verteilt - 200 Menschen teilgenommen hätten, nicht zu. Obwohl die Veranstalter im Vorfeld versichert hatten, es werde im unbeheizten Zelt nicht warm, sondern die Besucher könnten sich lediglich im Trockenen aufhalten, ist die Covid-19-Ansteckungsgefahr zu groß.

„Es wird lediglich eine Ausgabe von Geschenktüten und einem ,Essen to go’ stattfinden“, teilt Thomas Schickhaus vom CVJM enttäuscht mit. Aber auch hierfür brauchen die Bedürftigen, um den Zulauf besser steuern zu können, eine gültige „Eintrittskarte“. Diese kann kostenlos im CVJM-Gebäude am Märkischen Ring 101 abgeholt werden und zwar an folgenden Tagen: am heutigen Donnerstag von 18 bis 20 Uhr und am Dienstag, 22. Dezember, von 10 bis 14 Uhr. Es gelten die üblichen Hygienevorschriften, unter anderem das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.