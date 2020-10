Hagen: Warum „Baba’s Streetfood“ für zwei Tage öffnet

Hagen-Mitte. Das neue Burger-Restaurant auf der Springe in Hagen eröffnet am Samstag. Und wie geht es ab Montag, 2. November, weiter?

Wie geplant, eröffnet Fatih Zeytin am Samstag, 31. Oktober, um 14 Uhr sein Burger-Fast-Food-Restaurant „Baba­’s Streetfood“ im ehemaligen spanischen Restaurant „Banderas“ im Cinestar-Komplex auf der Springe. https://www.wp.de/staedte/hagen/wie-geht-es-mit-den-restaurants-im-hagener-cinestar-weiter-id229571924.html

Bereits im April hat der Gastronom mit der Umgestaltung der Räumlichkeiten begonnen. In Nicht-Corona-Zeiten finden im Erdgeschoss 30 Personen Platz, in der oberen Etage 60 und auf der Terrasse 25 Gäste. Neben Burgern in verschiedenen Variationen werden auch Wraps, Pommes Frites, Salate und mehr angeboten.

Noch wirken die Räumlichkeiten etwas kalt, doch bis Samstag soll alles gemütlich und fertig sein. Foto: Michael Kleinrensing

„Natürlich ist es schade, dass wir aufgrund der neuen Corona-Schutzverordnung vorerst nur zwei Tage öffnen dürfen, doch ab Montag bieten wir unseren Kunden dann einen täglichen Lieferservice von 16 bis 22 Uhr an“, sagt der 37-jährige Pächter. Er habe dafür extra drei Fahrzeuge angeschafft. Er werde sich durch Corona nicht entmutigen lassen und den Kopf nicht in den Sand stecken, „die Zeiten ändern sich auch wieder.“ https://www.wp.de/staedte/hagen/hagen-darum-eroeffnet-burger-restaurant-im-kino-noch-nicht-id230509206.html

Wenn der Betrieb normal laufen kann, beschäftigt Fatih Zeytin acht Mitarbeiter. „Natürlich steht die Eröffnung unter einem merkwürdigen Stern. Trotzdem freue ich mich, dass es jetzt endlich hier auf der Springe losgeht. Ich bin optimistisch, dass mein Konzept auch in Hagen gut angenommen wird.“

Zur Erklärung: Seit zweieinhalb Jahren betreibt Fatih Zeytin bereits ein „Baba’s Streetfood“-Restaurant im gleichen Stil im Iserlohner Kinogebäude am Kurt-Schumacher-Ring.