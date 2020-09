Hagen: Warn-App „Nina“ beim Warntag mit Problemen

Hagen . Die Feuerwehr Hagen zieht generell ein positives Fazit zum Warntag. Allerdings kam es vereinzelt zu Problemen im Stadtgebiet.

Erstmals seit der Wiedervereinigung wurde am Donnerstag um 11 Uhr ein bundesweiter Probealarm ausgelöst. Auch in Hagen ertönten die Sirenen. Allerdings kam es vereinzelt zu Problemen. „Alle Sirenen haben funktioniert, die Bürger wurden rechtzeitig und über mehrere Kanäle informiert. Wir ziehen generell ein positives Fazit, auch wenn es vereinzelt zu Problemen kam“, fasst Feuerwehr-Sprecher Dennis Hoff zusammen.

Beispielsweise habe es Probleme mit der Warn-App „Nina“ gegeben. Davon war allerdings nicht nur Hagen betroffen. Die App blieb bei zahlreichen Nutzern deutschlandweit am Donnerstagmorgen zunächst still.

Zeitverzögerte Meldung

„Bei einigen kam die Nina-Meldung zeitverzögert etwa 20 Minuten später. Etwa 30 Minuten später dann die Entwarnung“, so Hoff weiter. Dort müsse noch nachgebessert werden. Das sei aber nichts, was in der Hand der Feuerwehr oder der Stadt liege. Vermehrt hatte es von Bürgern außerdem auch die Rückmeldung gegeben, dass die Sirenen in einigen Teilen Hagens nur sehr leise zu hören gewesen seien. „An der Erneuerung der Sirenen arbeiten wir bereits länger, sie ist aber noch nicht im gesamten Stadtgebiet abgeschlossen.“

An fünf Standorten müssten noch Sirenen ausgetauscht, an zwei Standorten neu gebaut werden. „Dann haben wir überall im Stadtgebiet elektronische Hochleistungssirenen, die deutlich leistungsstärker und besser hörbar sind.“