Hagen: Vier Millionen Euro für Sanierung von drei Kliniken

Hagen. Die drei katholischen Krankenhäuser in der Stadt sollen investieren. Dafür erhalten sie vier Millionen Euro vom Land.

Die Katholischen Kliniken in Hagen – dazu zählen das St. Josefs-Hospital, das St. Johannes-Hospital und das Zentrum für Seelische Gesundheit in Elsey – erhalten im Rahmen eines Sonderinvestitionsprogrammes der Landesregierung vier Millionen Euro, die unter anderem in energetische Sanierungen, Maßnahmen zur Verbesserung des Brandschutzes, bauliche Umgestaltungen wie beispielsweise Patienten- und Badezimmer sowie in die IT-Infrastruktur fließen sollen. Die Landesregierung stellt den Krankenhäusern und Pflegeschulen im Land insgesamt eine Milliarde Euro zur Verfügung. Davon entfallen 750 Millionen Euro auf Krankenhäuser und 250 Millionen Euro auf Pflegeschulen. „Wir danken unserer Landesregierung für diese wichtige Entscheidung. Diese finanziellen Mittel werden uns helfen, zumindest einen Teil der bisher aufgestauten und dringend notwendigen Investitionskosten zu decken“ so Henning Eichhorst, Geschäftsführer der Katholischen Kliniken im Märkischen Kreis. Die Kliniken im Märkischen Kreis erhalten 2,9 Millionen Euro.

694 Betten in Hagen in den drei katholischen Krankenhäusern

Zur Trägerschaft der Katholischen Kliniken im Märkischen Kreis gehören vier gemeinnützige Gesellschaften mit einem Plankrankenhaus an zwei Standorten, drei Altenheimen, einem Pflegezentrum und drei betreuten Wohnanlagen sowie eine Fachschule für Gesundheits- und Pflegeberufe. An den Standorten Iserlohn (St. Elisabeth Hospital) und Menden (St. Vincenz Krankenhaus) stehen 408 Krankenhausbetten und in Iserlohn, Menden und Balve insgesamt 258 Altenheimplätze sowie 78 Pflegeplätze zur Verfügung. Die Tochtergesellschaft der katholischen Krankenhäuser in Hagen umfasst die drei genannten Krankenhäuser in der Stadt mit insgesamt 694 Betten in 19 Fachabteilungen sowie ein Wohn- und Pflegezentrum mit 85 Vollzeit- und 21 Kurzzeitpflegeplätzen.