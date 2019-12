Hagen. Die Volkshochschule Hagen lädt auch 2020 interessierte Bürger zu Werksbesichtigungen und Workshops ein.

Hagen: VHS-Reihe „Wünsch dir was“ wird fortgesetzt

„Mit solch positiver Resonanz auf unsere Angebote hatten wir nicht gerechnet. Bei einigen Terminen sind wir beinahe überrannt worden“, sagt Bianca Sonnenberg stolz.

Die Leiterin der Hagener Volkshochschule (VHS) spielt damit auf die Jubiläumsreihe „100 Jahre – 100 Begegnungen“ an, die im Studienjahr 2019/20 aufgelegt wurde. „Die ersten 50 Wünsch-dir-was-Begegnungen fanden von Sommer 2019 bis Mitte Dezember statt, da unser Studienjahr aber bis Sommer 2020 läuft, starten wir von Januar bis Ende Juni mit der zweiten Staffel.“

Heißt: Interessierte Bürger können auch weiterhin kostenlos hinter normalerweise verschlossene Türen von Betrieben schauen und besondere Einrichtungen besuchen.

Ab Mittwoch, 18. Dezember, liegt an etlichen Stellen in der Stadt (u.a. in der Villa Post in der Wehringhauser Straße 38 und in der Stadtbücherei auf der Springe) ein kostenloser Flyer aus, in dem alle Angebote samt Anmelde-Modalitäten vermerkt sind.

2019 war Jubiläumsjahr

Zum Hintergrund: Die Volkshochschulen in Deutschland haben 2019 allesamt das 100-jährige Bestehen der Einrichtung gefeiert – auch die VHS Hagen. Als Geburtstagsgeschenk an die Bürger wurden 100 Wünsche erfüllt.

„Wir haben im ersten Halbjahr 1300 Leuten ihre Teilnahme-Wünsche erfüllt“, blickt Bianca Sonnenberg zufrieden zurück. Besonders angesagt waren die Lesung des Udo-Lindenberg-Bodyguards Eddie Kante, die Betriebsbesichtigungen von Hawker und Bilstein (die Führungen werden 2020 wiederholt) sowie ein Linedance-Workshop.

Welche besonderen Begegnungen das VHS-Team den Hagenern in den künftigen sechs Monaten ermöglichen wird? Zum Beispiel die Besichtigung der Staumauer der Hasper Talsperre oder ein Baustellenbesuch der Lennetalbrücke.

Auch auf den ersten Moment etwas schräg anmutende Veranstaltungen werden angeboten, wie der Workshop „Schmuck aus Tierhaaren“. Die Teilnehmer des Workshops werden gebeten, ausgebürstete Wolle­ oder abgeschnittene Haare ihres Haustieres mitzubringen, um daraus dann selbst individuellen Schmuck zu fertigen. Auch ein Piercing-Studio wird demnächst besucht; die Teilnehmer erhalten dort nicht nur Infos über die im Trend liegende Körperkunst, sondern erleben auch eine Liveperformance.

Enorme Bandbreite

Und auch jene, die abends mal in einem Comic-Zentrum eingeschlossen werden möchten, um dort ungestört und stundenlang zu stöbern, bekommen dazu Gelegenheit, denn ein Wunsch, den die VHS erfüllt, ist betitelt mit „Abends im Comic-Zentrum­“. Die Einrichtung in der Spinngasse 5 öffnet für Comic-Freaks nach Geschäftsschluss ihre Räumlichkeiten.

Die Bandbreite der Jubiläums-Wünsche, die erfüllt werden, ist wahrlich enorm. So wird der Film „Loner“, der über die Musikszene in Wehringhausen berichtet, in der Villa Post gezeigt, und es wird zur Besichtigung eines Naturgartens auf Emst eingeladen.

„Etwas Besonderes hat sich auch das Team des Freilichtmuseums im Mäckinger Bachtal einfallen lassen“, lobt Bianca Sonnenberg. Das Museum bietet einen Besucherworkshop an, heißt, Interessierte können an ein bis zwei Tagen das Freigelände samt Handwerksbetriebe auf eigene Faust erkunden, später werden die gewonnenen Eindrücke, Ideen und Vorschläge im Rahmen eines Feedback-Gesprächs mit der Museumsleitung diskutiert. „Und der Aero-Club Hagen, der in Iserlohn-Sümmern beheimatet ist, öffnet am Flugplatz seine Hallentore für am Segel- und Motorflug interessierte Bürger“, ergänzt Sonnenberg.