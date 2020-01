Hagen. Ein 23-jähriger Vergewaltiger ist in Hagen zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Warum der Fall so besonders ist?

Hagen: Vergewaltiger (23) in Abwesenheit verurteilt

Premiere – das hat es bisher am Landgericht wohl noch nie gegeben. Plädoyers und Urteilsverkündung, aber ohne den Angeklagten. Der 23-jährige Vergewaltiger ist kurz vor Weihnachten geflohen, wird seitdem mit Haftbefehl gesucht und wurde gestern in Abwesenheit zu acht Jahren Gefängnis verurteilt.

Die 1. Strafkammer befand ihn der besonders schweren Vergewaltigung, der Freiheitsberaubung und Körperverletzung sowie einer Trunkenheit im Verkehr (1,26 Promille) für schuldig. Neben der langen Haftstrafe wird ihm für zwei Jahre der Führerschein entzogen. Zuvor muss der Mann erstmal gefasst werden.

In Lieferwagen gezerrt

Gekidnappt, verschleppt, vergewaltigt – eine regelrechte Horrorgeschichte steckt hinter dem Fall. Am 4. Februar 2018 hatte der Angeklagte um 0.52 Uhr seine Ex-Freundin (22), von der er sich zwei Jahre zuvor getrennt hatte, angerufen, war kurz darauf mit seinem Kastenwagen an ihrer Wohnung in der Hagener Innenstadt erschienen und hatte dort Sturm geschellt. Die junge Frau, die noch bei ihren Eltern lebt, torkelte schlaftrunken und barfuß durch den Hausflur, öffnete unten die Haustür.

Keine Chance zu fliehen

Dort stand der betrunkene Angeklagte, umklammerte sie und zerrte sie mit Gewalt in seinen Lieferwagen. Über die Autobahn nach Dortmund ging die rasante Fahrt, zum dunklen Parkplatz Westerfilde. Auf der Ladefläche des Transporters wurde die einstige Freundin vergewaltigt. Sie hätte große Angst und keine Chance zu fliehen gehabt, berichtete sie. Der Ort sei einsam gelegen, ohne Schuhe wäre sie nicht weit gekommen.

Da fügte es sich, dass der Betrunkene noch am Tatort einschlief. Der Frau gelang es, über ihr Handy unbemerkt einen Hilferuf an die Freundin abzusetzen. Sie sendete auch eine Google-Standortbestimmung. Dadurch konnte die benachrichtigte Polizei sie kurz darauf im Lieferwagen aufspüren. Der Vergewaltiger führte in seiner Bauchtasche zwei Messer mit sich.

Auf Geburtsabteilung gesehen

Im Verfahren hatte der Angeklagte seine sexuelle Gewalt bestritten. Alles­ sei einvernehmlich geschehen. Doch die Kammer hegte „keinerlei Zweifel daran, dass der Zeugin genau das widerfahren ist, woran sie sich erinnert“, so Richter Jörg Weber-Schmitz. „Auch wenn es wenig Sinn macht, ein Urteil zu begründen, wenn der Angeklagte fehlt.“

Der 23-jährige war am siebten Verhandlungstag überraschend nicht mehr zum Prozess erschienen und scheint seitdem spurlos verschwunden. Die Kammer beschloss daraufhin, das Verfahren ohne ihn zu Ende zu bringen. In den vergangenen Tagen hatte die Polizei ihn wiederholt in seiner ehelichen Wohnung mit Haftbefehl gesucht. Vergeblich. Zuletzt ist er in der Geburtsabteilung eines Krankenhauses gesehen worden – dort war sein zweites Kind zur Welt gekommen.