Hagen: Verdächtiger hat Angst, entlang der Straße zu laufen

Einen verdächtigen Mann mit Schlagstock stellt die Polizei in Altenhagen.

Altenhagen. Einen vermeintlichen Einbrecher mit Schlagstock kann die Polizei Hagen in der Nacht in Altenhagen stellen.

Einen verdächtigen Balkon-Kletterer hat die Polizei in der Nacht zum Dienstag in Altenhagen gestellt. Anwohner der Rheinstraße hatten sich gegen 1.45 Uhr bei den Beamten gemeldet, weil sie eine Gestalt beobachtet hatten, die auf einen Balkon zu klettern versuchte. Dies gelang der Person jedoch nicht, worauf sich der Verdächtige in Richtung Funckestraße entfernte. Die Anrufer konnten den Mann gut beschreiben.

Eine Streifenwagenbesatzung griff einen 39-Jährigen in der Nähe auf, auf den die Beschreibung zutraf. Er versuchte den Beamen weiszumachen, dass er immer den Weg neben den Häusern nutze. An der Straße entlang zu laufen bereite ihm Angst. Bei einer anschließenden Durchsuchung entdeckten die Polizisten einen verbotenen Teleskopschlagstock in den Taschen des 39-Jährigen. Diesen stellten die Beamten sicher und es folgte eine Anzeige.