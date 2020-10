Hagen: UTS-Fehler legt die Stadthomepage am Wahlabend lahm

Was das Online-Desaster am Wahlabend in Hagen angeht, tappen die IT-Experten im Dunkeln. WP-Redakteur Jens Stubbe vermutet einen UTS-Fehler.

Erinnern wir uns an die Anfangszeit dieser Digitalisierung: Ich hatte einen Commodore-Computer mit einem Diskettenlaufwerk, was gegenüber manchem Kumpel, der noch mit einer Datasette (einer Art Kassettenrekorder für den 64er) operieren musste, als Quantensprung erschien.

Pixelige Männchen rannten so auf einem TV-Bildschirm (Röhre, klassisches Format) beispielsweise einem Ball hinterher. Es gab ja nichts. Wir hatten ja nichts. Also auch kein Internet.

Der Beruf des Hackers noch nicht erfunden

Der Beruf des Hackers war in der 80er Jahren noch nicht erfunden. Wenn also etwas schief lief, so konnte in diesem kleinen System ein heimtückischer Angriff von außen ausgeschlossen werden.

Anders als an jenem Wahlabend am 13. September 2020, als die Hagener darüber entschieden, wer die Stadt künftig regiert. Da waren – wir erinnern uns – die Systeme zusammengebrochen. Und bereits nach kurzer Zeit machte das Gerücht eines Außen-Angriffs die Runde.

Wie früher am Commodore-Computer

Jetzt rudert die Verwaltung auch ganz offiziell zurück. „Diese Anfangsvermutung kann nach einer umfassenden Auswertung der Log-Dateien inzwischen mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden“, heißt es da in einer Stellungnahme für den Stadtrat.

Was folgt, sind fachchinesische Erklärungsansätze dazu, was funktioniert hat und was nicht. Unter dem Strich bleibt die Erkenntnis: Man weiß nicht, woran es gelegen hat, aber es darf sich nicht wiederholen.

Für mich hört sich das an wie damals am Commodore. UTS-Fehler: User too stupid. Der Nutzer war einfach zu dumm.