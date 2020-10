Hagen: Umsatzrückgang und meckernde Gäste in Gastrobetrieben

Hagen. Viele Gastronomen in Hagen kämpfen in der Corona-Zeit ums Überleben. Die WP hat sich in Restaurants und Cafés umgeschaut.

Viele Geschäftszweige leiden­ massiv unter den Auswirkungen der Corona-Krise, doch in der Gastronomie sind die Folgen besonders massiv zu spüren. Abstands- und Hygienevorschriften sowie die Dokumentationspflicht bei den Gästen müssen eingehalten werden -- und der Winter, der die Lage­ aufgrund wegfallender Möglichkeiten der Außengastronomie unweigerlich weiter erschweren wird, steht erst bevor. Die WP hat bei einigen Wirten nachgefragt, wie sie die Corona-Situation zu meistern versuchen.

Schlosscafé Werdringen

„Viele Hagener denken anscheinend noch immer, wir hätten geschlossen, dabei sind wir und das kleine Museum seit Wochen wieder am Start“, klagt Shpejtim Krasniqi. Der aus dem Kosovo stammende Mann hat Anfang des Jahres das Schlosscafé Werdringen in Vorhalle übernommen.

„Der Betrieb war gut angelaufen, bis wir Mitte März aufgrund von Corona schließen mussten“, blickt der Pächter der Räumlichkeiten, die zum Museum des Wasserschlosses Werdringen gehören, zurück. Mitte Mai durfte Shpejtim Krasniqi seine von der Stadt Hagen gepachtete Restauration im Grünen wieder öffnen, „doch seitdem haben wir einen Umsatzrückgang von fast 70 Prozent.“

Keine zentrale Lage

Seine Erklärung? „Wir haben hier draußen viel ältere Kundschaft und die guckt kaum auf unsere Homepage, um sich über Öffnungszeiten zu informieren.“ Das Schlosscafé Werdringen liegt nicht zentral, es fällt niemandem durch Zufall ins Auge, es handelt sich vielmehr um eine Ausflugsgastronomie, „etliche Großeltern besuchen mit ihren Enkeln erst das Museum und kommen dann zu uns zum Waffelessen – in normalen Zeiten“, sagt der Pächter.

Ein weiteres Problem sieht er darin, dass viele seinen Betrieb als reines­ Café ansehen, „dabei gibt es bei uns auch deftige Speisen und Mittagessen.“ Ab 11. November bietet Shpejtim Krasniqi freitag- und samstagabends auch „Gänse im Anflug“ an. Er hofft, dass sein saisonales Abendangebot neue Besucher lockt.

Peter Grgic von Haus Schneppendahl machen die Abstandsregel zu schaffen. Im Restaurant stehen derzeit nur 35 Plätze zur Verfügung. Foto: Michael Kleinrensing

Haus Schneppendahl

Auch Peter Grgic, Betreiber von Haus Schneppendahl an der Boeler Straße, leidet unter der Pandemie. „Meine fünf Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, meinen Aushilfen musste ich kündigen“, sagt der gebürtige Kroate, der seit 17 Jahren das Traditionsrestaurant mit internationaler Küche führt.

„Normalerweise haben wir 70 Sitzplätze im Restaurant, derzeit nur 35. Unser Saal hat 70 Plätze, hier feiern Vereine, hier finden Familientreffen oder Hochzeiten statt – eigentlich“, spielt Peter Grgic auf die vielen Absagen in den vergangenen Wochen an. „Erst vorhin wurde eine Weihnachtsfeier mit 30 Personen abgesagt – das alles ist schon traurig.“ Einige Feiern seien nachgeholt worden, doch in wesentlich kleinerem Rahmen. „Statt mit 50 Gästen wurde dann mit 15 gefeiert.“

Was ihm besonders weh tut? „Gerade für samstagabends gehen viele Tischreservierungswünsche bei uns ein, aber ich darf ja nur 35 Gäste im Restaurant bewirten. Wenn ich den Leuten für den Abend dann absagen muss, kommt schon mal ein Spruch wie ,Ach, haben Sie’s nicht mehr nötig?’. Das ist schon bitter.“

Seine Öffnungszeiten hat Peter Grgic reduziert, Haus Schneppendahl hat derzeit nicht mehr bis Mitternacht, sondern nur bis 22 Uhr geöffnet. „Zum Glück nehmen aber etliche Kunden unser Angebot, unsere Gerichte bei uns abzuholen, an.“

19. Februar 2019, Hagen Dahl Ambrock. Gastronom Dragan Livancic wechselt vom Vormann Brauerei Ausschank ins Hotel Restaurant Haus Kehrenkamp. Foto: Michael Kleinrensing / WP Michael Kleinrensing

Haus Kehrenkamp

Vor eineinhalb Jahren hat Dragan Livancic das Haus Kehrenkamp in Ambrock übernommen, seit einem Monat unterstützt ihn sein Sohn Vedran­ Livancic im Restaurant sowie­ im Hotel mit 19 Zimmern. „Wir haben die Zwangspause zur Renovierung des Hauses und des Biergartens genutzt“, sagt Vedran Livancic und ergänzt: „Momentan läuft es bei uns gut, viele Feiern werden nachgeholt.“

Als Vorteil sieht der 33-Jährige die großen Räumlichkeiten des Hauses, „wir können den vorgeschriebenen Abstand ohne­ große Probleme einhalten.“

An Spielregeln halten Lars Martin, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) Westfalen, vertritt 80 Betriebe in Hagen – von der kleinen Pommesbude bis zum großen Tagungshotel. Die Sorgen der Gastronomen seien derzeit besonders groß, so Lars Martin, da die Plätze im Außenbereich im Herbst/Winter wegfallen würden. Die Kapazität im Innenbereich ist in vielen Gastro-Betrieben in der momentanen Corona-Zeit um 30 bis 50 Prozent geringer. Viele Leute hätten, fasst Lars Martin aus Gesprächen mit Wirten zusammen, große Vorbehalte, sich in ein Restaurant zu setzen. Sein Appell an Gäste: „Besuchen Sie nur Gastro-Betriebe, in denen sich an die Spielregeln gehalten wird, sprich, in denen auf Abstand und Maskenpflicht geachtet wird und in denen die Kontaktdaten der Besucher erfasst werden.“

Mitleid haben Vater und Sohn mit ihren Mitarbeitern, die – genau wie sie selbst – den ganzen Tag über mit Maske arbeiten müssen. Was den beiden fehlt? „Größere, öffentliche Buffets. Wir dürfen zum Beispiel kein Oktoberfest-Buffet anbieten, statt dessen nur Oktoberfest-Speisen am Tisch servieren. Dabei ist die Atmosphäre einfach nicht so locker­, die Stimmung ist einfach gedämpfter.“

Andreas Richter eröffnet am 8. Oktober den Laden Wonder Waffel in der Mittelstraße 13 neu. Foto: Yvonne Hinz

Wonder Waffel

Das Geschäft in der Mittelstraße, in dem süße Backwaren serviert werden und das im Franchise-System betrieben wird, eröffnet am Donnerstag, 8. Oktober, neu. Andreas­ Richter löst den bisherigen Betreiber ab. Der aus Leipzig stammende Mann, der aus dem Bereich Einzelhandel kommt, wechselt in die Gastronomie-Sparte, da er, Richter, an das Konzept der „Nach-Wunsch-Wunder-Waffel“ glaubt.

Er wolle versuchen, einen größeren Kundenkreis als bisher anzusprechen (bislang bildeten Jugendliche die Hauptzielgruppe) und zum Beispiel auch Kindergeburtstage veranstalten.

Das Ladenlokal in der Mittelstraße 13 verfügt über 50 Sitzplätze, derzeit dürfen aber nur 30 besetzt werden. „Ich hoffe, dass die Kunden aufgrund ihres durch Corona eingeschränkten Bewegungsradius vor Ort etwas unternehmen und zum Beispiel in meinen neuen Gastrobetrieb kommen, um Waffeln­ zu essen“, sagt Richter.