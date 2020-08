Hagen: Stadt und Land kontrollieren Altro-Mondo-Häuser

Hagen. Stadt Hagen und das Land NRW gehen Missstände in Wohnungen von Altro Mondo vor. 13 Häuser wurden kontrolliert.

Wie im Vorjahr fand am Donnerstag eine landesweite Aktion zur Aufdeckung von wohnungswirtschaftlichen Missständen in Beständen der DEGAG/Altro Mondo statt. Auch in Hagen wurde kontrolliert, hier vermietet das Unternehmen 152 Wohneinheiten in Elsey und 235 in Vorhalle.

„Wir halten den Druck bezüglich Wohnungskontrollen allgemein in Hagen mit unterschiedlichen Schwerpunktkontrollen seit Jahren hoch“, so Oberbürgermeister Erik O. Schulz. Auch diesmal sei ein eingespieltes Team mit Mitarbeitern aus der Abteilung Wohnen, der Bauordnung, der Feuerwehr und des Umweltamtes im Einsatz gewesen: „Wir freuen uns, dass uns das Ministerium unterstützt und die Kräfte der Kommunen bündelt, um erfolgreicher gegen die Wohnungsmissstände vorzugehen.“

Ministerin Scharrenbach sieht sich an Seite der Mieter

Tatsächlich hatte das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung die Fäden in der Hand. Denn nach Rückmeldung aus den Kommunen waren zahlreiche der 2019 in Wohnungen der DEGAG aufgedeckten Missstände nicht oder nur unzureichend behoben worden. „Gemeindeübergreifend hinschauen und eingreifen: Das ist das Ziel der heutigen Kontrollen in den Wohnungsbeständen des Unternehmens“, so Ministerin Ina Scharrenbach.

Nach Hinweisen aus den Kommunen habe sich gezeigt, dass Zahlungsrückstände für Wasser-, Abwasser-, Strom- und/oder Wärmeleistungen oder Maßnahmen zur Instandhaltung oftmals erst auf wiederholtes Tätigwerden von Behörden beglichen bzw. betrieben worden seien: „Das ist kein verantwortungsbewusstes Verhalten eines Unternehmens und schadet dem Vertrauensverhältnis zwischen Mieter- und Vermieterschaft.“, prangerte sie das Gebaren des Wohnungsunternehmens an.

13 Immobilien in Vorhalle und Hohenlimburg kontrolliert

Insgesamt 13 Immobilien wurden in Vorhalle und Hohenlimburg kontrolliert. Im Vergleich zu 2019 haben die städtischen Mitarbeiter der Abteilung „Wohnen“, der Bauordnung, der Feuerwehr und des Umweltamtes insgesamt weniger und nicht so gravierende Missstände vorgefunden – teilt die Stadt mit. Besonders der Zustand in den Häusern in Vorhalle hat sich verbessert.

Ein kritisches Auge hat das neunköpfige Team der Stadt Hagen auch auf den Außenbereich rund um die Wohnhäuser geworfen: Feuerwehrzufahrten, Eingänge, aber auch Flure, Keller und einzelne Wohnungen wurden kontrolliert. Folgende bauliche Mängel und Missstände nach Wohnungsaufsichtsgesetz (WAG) entdeckten die städtischen Mitarbeiter in den Objekten: defekte Brandschutztüren trotz aktueller Instandhaltungsnachweise, drei defekte Aufzüge, vereinzelt Feuchtigkeitsschäden, mangelhafte Warmwasserversorgung, kaputte Fenster und defekte Flurbeleuchtung. Es wurden ordnungsbehördliche Verfahren nach Bauordnung und WAG in die Wege geleitet.