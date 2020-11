Hagen: Stadt fordert mehr Soldaten für Corona-Verfolgung an

Die Corona-Zahlen in Hagen steigen und steigen und steigen. Das stellt das Gesundheitsamt der Stadt Hagen vor eine immer größeres Herausforderung. Deshalb werden intern weitere Mitarbeiter zur Unterstützung des Teams geschult. Darüber hinaus hat die Stadt Hagen über die Bezirksregierung Arnsberg die Bundeswehr um weitere Hilfe gebeten.

„Die Kollegen arbeiten in diesen Tagen am Anschlag“, erklärt Michael Kaub, Sprecher der Stadt Hagen. 50 Mitarbeiter der Stadt seien derzeit mit der Nachverfolgung von Kontakten von Corona-Infizierten betraut. Hinzu kämen noch einmal zehn Soldaten der Bundeswehr, die im Haus Busch ihren Dienst versehen und die Stadt Hagen unterstützen. „Trotzdem dauert es momentan ein bis zwei Tage, bis sich die Kollegen bei einem Infizierten melden“, sagt Michael Kaub. „Die Menschen haben da eine ganz andere Erwartungshaltung.“ Eine, die die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes allerdings nicht erfüllen können.

Hoher Aufwand der Stadt Hagen

Die wichtigsten Corona-Regeln für Hagen Maximal zwei Haushalte dürfen sich gemeinsam in der Öffentlichkeit (nicht mehr als 10 Personen). Überall dort, wo Abstand halten nicht möglich ist, in der Fußgängerzone, auf dem Berliner Platz und in verschiedenen anderen Bereichen, die in der Coronaschutzverordnung hervorgehoben sind, gilt die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Gastronomische Betriebe müssen bis 30. November schließen, Lieferungen und Außer-Haus-Verkauf sind zulässig. Weitere Infos: www.hagen.de

Welch „hohen Aufwand“ die Stadt angesichts der sich immer weiter verbreitenden Pandemie derzeit betreibt, wird auch bei einem Blick auf das deutlich, was sich seit der ersten Welle im Frühjahr verändert hat. „Damals“, so Michael Kaub, „haben sich lediglich zehn Mitarbeiter damit beschäftigt, Kontakte nachzuverfolgen.“

Immerhin: Viele Hagener, und das lobt die Stadt ausdrücklich, seien gut auf die Anrufe des Gesundheitsamtes vorbereitet. Denn mit einem positiven Testergebnis erhalten die Erkrankten zeitgleich einen QR-Code. Unter dem bereitgestellten Link verbergen sich auch Angaben dazu, welche Informationen die Gesundheitsbehörden abfragen werden. „Wir haben den Eindruck, dass sich viele gut auf die Kontaktaufnahme durch das Gesundheitsamt vorbereitet haben“, so Michael Kaub, „das hilft uns enorm, die Fälle besser und effektiver abarbeiten zu können.“

Unterstützung seit zwei Wochen

Unterstützung durch Soldaten der Luftwaffe erhält die Stadt Hagen bereits seit gut zwei Wochen, Mitte Oktober waren zehn Landser ins Haus Busch im Lennetal eingezogen und hatten – wenn man so will – das Sturmgewehr gegen Telefonhörer getauscht.

„Der Kampf gegen Corona ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe“, hatte Oberstleutnant Stefan Heydt vom NRW-Landeskommando erklärt. Nur fünf Tage waren Verstrichen zwischen dem Hilfeersuchen der Stadt und der Unterstützung durch die Soldaten. Zwei Tage lang wurden die Soldaten eingearbeitet. Dann konnten sie ihren Kampf gegen die weitere Ausbreitung der Corona-Pandemie in Hagen aufnehmen.

34 Neuinfizierte am Dienstag in Hagen

Dass dieser Kampf längst noch nicht gewonnen ist, zeigt sich bei einem Blick auf die aktuelle Corona-Statistik. Zwar ist die Zahl der Neuinfizierten am Dienstag im Vergleich zum Vortag erheblich gesunken (von 99 auf 34), beruhigen allerdings kann das Michael Kaub nicht. „Wir haben zuletzt immer wieder die Erfahrung gemacht, dass an einem Dienstagmorgen die Zahlen gefallen sind“, so Kaub, „das hängt damit zusammen, dass am Wochenende weniger getestet wird und frühestens am Montag die Ergebnisse vorliegen, die dann in die Dienstagsstatistik einfließen.“

Fest steht: Die Inzidenz, also die Zahl der Neuerkrankten in den letzten sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner, ist weiter gestiegen – und zwar von 217,8 auf 227,9.

Vier weitere Todesfälle

Hinzu kommt: Vier weitere Corona-Erkrankte sind in Hagen verstorben. Bei zwei Erkrankten war der Virus nachweislich die Todesursache. Insgesamt sind damit seit Ausbruch der Pandemie 24 Infizierte verstorben. Bei acht von ihnen war die Krankheit aber nicht die Todesursache.