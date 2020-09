Hagen: Stadt erlässt Schaustellern Weihnachtsmarkt-Gebühren

Hagen . Als Zeichen der Solidarität in der Coronazeit verzichtet die Stadt Hagen auf die Gebühren. Dadurch fallen etwa 20.000 Euro an Einnahmen weg.

Die Stadt will in diesem Jahr auf die Gebühren der Schausteller für den Weihnachtsmarkt verzichten, bestätigt Stadt-Sprecherin Clara Treude jetzt auf Nachfrage. Das sei in der letzten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses einstimmig so beschlossen worden. „Als Zeichen der Solidarität, aber auch um den Weihnachtsmarkt in diesem Jahr überhaupt ermöglichen zu können, soll ausnahmsweise auf eine Erhebung dieser Gebühren verzichtet werden“, heißt es dazu in der Vorlage der Verwaltung.

Einnahmeausfall von etwa 20.000 Euro

Hintergrund ist die schwierige finanzielle Lage aufgrund der Coronasituation, die Schausteller stünden derzeit mit dem Rücken zur Wand, erklärte der Veranstalter Dirk Wagner zuletzt. Für die Schausteller ist der Weihnachtsmarkt ein Hoffnungsschimmer. Gerade auch, weil ein nicht unerheblicher Teil des Jahresumsatzes aus den entsprechenden Erlösen stammt. Durch den Erlass der Gebühren rechnet die Stadt mit einem Einnahmeausfall in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Neben den traditionellen Werten, die jeder Einzelne mit dem Weihnachtsmarkt verbinde, sei die Durchführung auch für Stadt und Einzelhändler ein enorm wichtiger Faktor. „Anhand der aktuell gültigen Corona-Schutz-Verordnung ist eine Durchführung grundsätzlich möglich“, heißt es weiter. Die nun wegfallenden Gebühren hätten eine Umsetzung allerdings schwierig gemacht. Schon jetzt rechneten die Veranstalter mit maximal 60 Prozent der Besucherzahlen und zusätzlichen Kosten für Hygienemaßnahmen.

Veranstaltungsfläche soll entzerrt werden

Die Veranstaltungsfläche soll deswegen in diesem Jahr entzerrt werden. Das sieht das Hygienekonzept der Schausteller vor. Denkbar sei beispielsweise, die Markt-Fläche durch die Fußgängerzone vom Kaufhof bis zu C&A sowie um die Mittelstraße bis zur Marienstraße zu vergrößern, um Hotspots zu vermeiden. Außerdem soll es ausreichend Steh- und Sitzmöglichkeiten an den Ständen geben.