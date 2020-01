Hagen: Spinne und Steakhaus unter neuer Leitung

Durch zwei Paukenschläge wurde die Hagener Gastro-Szene 2019 bestimmt: Die Schließung der Spinne am Neujahrstag samt Wiedereröffnung vier Monate später sowie die Pleite des Edel-Steakhauses Hohoffs 800 Grad und dem Neustart des Restaurants Elbers­ 800 Grad Grill und Bar.

Die Traditions-Gaststätte Spinne setzt weiterhin auf deftige Küche. Foto: Mike Fiebig

Deftige Küche und große Bierauswahl

Seit dem 26. März führt Frank Beckenbach die Traditions-Gaststätte Spinne in der Hohenzollernstraße. „Wir bieten wie früher eine deftige Küche an“, so der Gastroberater. Die Standard-Speisekarte werde durch Wochen- und Saisonkarten ergänzt. „Die Auswahl an Bieren ist größer als früher, bei uns hängen fünf Biere am Hahn, ferner bieten wir diverse Flaschenbiere an.“ In 2020 will Beckenbach monatlich ein Live-Konzert im Tuba-Keller veranstalten.

Rückblick: Am Neujahrstag blieb die Spinne ohne Vorankündigung geschlossen. Der stadtbekannte Wirt Klaus „Herbie“ Fritze hatte den Pachtvertrag aus persönlichen Gründen nicht verlängert. Wolfgang Schneider, Verpächter des Gastrobetriebes, suchte daraufhin einen neuen Betreiber. Die Spinne-Räume wurden renoviert, eine neue Küche sowie neues Mobiliar angeschafft.

Aus für Edel-Steakhaus Hohoffs 800 Grad

Das Aus für das Edel-Steakhaus Hohoffs 800 Grad Anfang Mai verbreitete sich in Hagen wie ein Lauffeuer. Im September wurde das schicke Restaurant dann unter neuem Namen wiedereröffnet.

Elbershallen-Geschäftsführer Christian Isenbeck, Martin Geiger, Geschäftsführer des Restaurants Elbers 800 Grad Grill und Bar, sowie Küchenchef Marcel Drüppel (von links) hoffen auf zahlreiche Gäste. Foto: Michael Kleinrensing

Martin Geiger ist nun Geschäftsführer des Elbers 800 Grad Grill und Bar. Am früheren Konzept wurde einiges geändert. So wurde die Preisschraube ein wenig nach unten gedreht und es werden nicht mehr nur Steaks, sondern auch Geflügel und Vegetarisches angeboten.

Neu errichtete Terrasse

„Über die Bar samt neu errichteter Terrasse haben wir das Image aufpoliert“, sagt Christian Isenbeck, Elbershallen-Geschäftsführer. Das Restaurant hätte noch keine Riesenfrequenz, räumt er ein, „doch den ganz großen Zulauf können wir noch nicht stemmen, da wir mehr Servicepersonal benötigen.“

Zum Hintergrund: Dem Pächter Michael Hohoff wurde durch den Besitzer, der Firma Hagenpeg, aufgrund von Mietrückständen im sechsstelligen Bereich die fristlose Kündigung ausgesprochen. Mitte Mai ging das Insolvenzeröffnungsverfahren gegen die Hohoffs 800 Grad Hagen GmbH am Amtsgericht Hagen ein,kurz darauf ging auch das Insolvenz­eröffnungsverfahren über das Vermögen von Michael Hohoff in Bezug auf seine Firma Confiserie Hohoffs e.K. mit Sitz in Waltrop am Amtsgericht Bochum ein. Die Entrüstung der Kunden, die im Hagener Steak-Steakhaus Gutscheine gekauft hatten, war riesig, da diese wertmäßig nicht ersetzt wurden.