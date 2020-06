Hagen: Sorgen um Schutz der Erzieherinnen vor Corona-Virus

Hagen. Tägliche Tests oder Fiebermessen – die Politik sorgt sich um den Schutz vor dem Corona-Virus bei Erzieherinnen. Ein Konzept soll her.

In einem ist man sich einig: Die Mitarbeiterinnen in den Kindertageseinrichtungen sollen mit Wiedereröffnung so gut es denn eben geht vor dem Coronavirus geschützt werden. Regelmäßige Testungen aller Erzieherinnen sind aber nicht der Weg zu diesem Ziel. Das hat das Gesundheitsamt der Stadt Hagen deutlich gemacht.

Mit einem solchen Vorstoß waren die Sozialdemokraten in den Haupt- und Finanzausschuss gegangen. „Zur Sicherheit der Mitarbeiterinnen ist es geboten, dass alle regelmäßig auf das Corona-Virus getestet werden“, heißt es da. Und Werner König unterstreicht: „Gerade in diesem Bereich wird es kaum möglich sein, die Kontaktverbote einzuhalten.“

Verweis auf Vorgaben des Robert-Koch-Instituts

100 Kitas in Hagen Rund 100 Kindertageseinrichtungen – in städtischer und freier Trägerschaft – gibt es in Hagen. Betreut werden hier Kindern im Alter von vier Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht. Eine genaue Übersicht über alle Kindertagesstätten gibt es im Internet auf der Seite der Stadt Hagen unter www.hagen.de unter Fachbereiche, Familienkompass, Kindertageseinrichtungen.

Das sieht auch die Verwaltung ähnlich. Und trotzdem verweist sie auf Aussagen des Robert-Koch-Instituts und unterstreicht, dass sogenannte Reihentestungen von Menschen, die keine Symptome aufweisen, keinen Sinn ergeben.

„Ein negatives Testergebnis hat keine Aussagekraft hinsichtlich einer Inkubations- oder Quarantänezeit, sondern beschreibt lediglich eine Momentaufnahme“, heißt es in einer Stellungnahme. Und weiter: „Es vermittelt lediglich ein subjektives Gefühl der Sicherheit.“

Schwierige Umsetzung im Alltag

Stattdessen setzt man auf ein Verfahren, wie es bislang auch bei Schulkindern angewendet wird: „Dort wird einzelfallbezogen geprüft, getestet oder Quarantäne angeordnet.“ Reihentestungen asymptomatischer Personen seien nur zielführend im Rahmen der Kontaktpersonennachverfolgung.

Als Sicht von Willi Strüwer (CDU) sprengt allein die Umsetzung einer wohl möglich täglichen Testung alle Dimensionen: „Bei 110 Einrichtungen mit durchschnittlich 20 Mitarbeiterinnen und Kosten in Höhe von 160 Euro pro Test ist das kaum darstellbar.“ Und so setzen die anderen Fraktionen (CDU, Grüne, FDP, Bürger für Hohenlimburg, Piraten und Linke) darauf, dass Erzieherinnen zunächst selbst allmorgendlich bei Dienstantritt oder zu Hause Fieber messen, die Ergebnisse dokumentieren und gegebenenfalls den Hausarzt konsultieren. „So wird das ja beispielsweise auch in Pflegeheimen gemacht“, so Strüwer, der selbst Geschäftsführer des Hauses Wohlbehagen ist.

Verwaltung soll ein Konzept entwickeln

Dezernentin Margarita Kaufmann machte deutlich, dass die Stadt Hagen in dieser Hinsicht ohnehin nur für die eigenen Einrichtungen verantwortlich ist.

Einstimmiger Kompromiss im Hauptausschuss: Die Verwaltung soll ein angemessenes Verfahren entwickeln, um die Erzieherinnen in den Kindertagesstätten bestmöglich vor dem Corona-Virus zu schützen. Steht das Konzept, so wird auch den anderen Trägern empfohlen, in gleicher Weise vorzugehen.