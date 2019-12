Hier finden Sie eine Übersicht der Hagener Selbsthilfegruppen und Beratungsstellen.

Hagen: Selbsthilfe- und Beratungsangebote auf einen Blick

Selbsthilfe

AD(H)S-Elterngruppe: 880490 (Désirée Schweinitz); jeden 3. Mi. (außer in den Schulferien) 20 Uhr, St.-Jakobus-Gemeindezentrum, Helfer Straße 68.

ADS Hagen: 02334/442882 (Stefan Reh); jeden 1. Mi. ab 20 Uhr, Gemeindehaus Markuskirche, Rheinstraße 26.

Alzheimer-Demenz-Selbsthilfegruppe Hagen: 204-6758, Fax: 204-6759, Mail: claudinescharfenberg@gmx.de; Betreuung von Alzheimer-Kranken jeden 2. und 4. Do. 16-19 Uhr/Gesprächskreis für Angehörige jeden 1. Mo. 19-21 Uhr; Gemeindehaus Pauluskirche, Borsigstraße 11.

Angehörigen-Gruppe psychisch erkrankter Menschen: jeden 1. Mo. 18-19.30 Uhr, Ökumenisches Gemeindezentrum, Helfer Straße 70.

Anonyme Alkoholiker, Mariengasse 6a: 19295; Treffen für Betroffene Mo.-Fr. 19.30 Uhr, offenes Meeting 2. und 4. Sa. 19.30-21.30 Uhr; Mi./Fr. 19.30 Uhr Meeting für Angehörige.

Blaukreuz-Verein Hagen-Mitte, Bergischer Ring 37: 01575/1987328. Treffen für Betroffene Mo./Mi. ab 18.30 Uhr, Treffen für Angehörige: 1. Do. im Monat ab 18.30 Uhr.

AWO-Selbsterfahrungsgruppe bei Essstörungen: 38124; jeden 2. Mi. 17-18.30 Uhr, AWO-Suchtberatung, Böhmerstraße 11.

Betreuungsnachmittag für Menschen mit Demenz: 93990; 1. + 3. Mo. 14.30-17.30 Uhr, Pfarrzentrum St. Johannes, Boeler Kirchplatz 17.

Betreuungsnachmittag für Menschen mit Demenz: 38112; Do. 14-18 Uhr, AWo Boele/Kabel, Schwerter Straße 227.

Betreuungsnachmittag für Menschen mit Demenz: 38112, Do. 14-18 Uhr, AWo Haspe, Hüttenplatz 3.

Bezirksverband Hagen der Kehlkopfoperierten Hagen: Treffen jeden 4. Mittwoch im Monat 14-16 Uhr in der Cafeteria des Josefs-Hospitals; www.kehlkopfoperierte-hagen.de.

Bundesselbsthilfeverband für Osteoporose – Gymnastik für Betroffene: 02334/42492 (Stach); jeden Di. 10-11 Uhr, Kinderheim Weißenstein, Leopoldstraße 52/17-18 Uhr, St.-Josefs-Hospital, Dreieckstraße.

Cochlea-Implantate-Selbsthilfegruppe „Die Hörschnecken“: 02374/752186; jeden 2. Do. 18 Uhr, St.-Josefs-Hospital, Dreieckstraße 6.

COPD-Selbsthilfegruppe Hagen: 4731037; jeden 1. Mi. 16.30-18.30 Uhr, Pari-Treff, Bahnhofstraße 41.

Demenzcafé für Kranke und Angehörige: 34567; jeden 2. Mo. 14.30-16.30 Uhr, DRK-Seniorenheim Wehringhausen, Lange Straße 9-11.

Demenztreff für pflegende Angehörige: 380926; Diakonie, 1. Mo. 14.30-17.30 Uhr, Schillerstraße 27a.

Dt. Diabetes-Hilfe Hagen/EN: 83645; jeden 2. Mi. 15 Uhr, Seminarraum Rathaus-Apotheke, Badstraße 3.

Dt. Parkinson-Vereinigung, Regionalgruppe Hagen: 66270; jeden 2. Fr. 15-17.30 Uhr, Johanniter-Unfallhilfe, Schillerstraße 18d.

Elternkreis Drogenabhängiger: 207-2850; jeden 2. Di. 19.30 Uhr, Kommunale Drogenhilfe, Bergstraße 99.

Emotions Anonymous – Selbsthilfegruppe Seelische Gesundheit: 181516; Di. 19-21 Uhr, Allerwelthaus, Potthofstraße 22, www.ea-selbsthilfe.net.

Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs: 02335/681793; jeden 2. Mi. 18-20 Uhr, Ev. Gemeindehaus Haspe, Frankstraße 5.

Gesprächskreis für Angehörige von Menschen mit Demenz: 4832400 oder 4832415; letzter Do. 15 Uhr, Roncalli-Haus, Boeler Kirchplatz 15.

Gesprächskreis für Menschen mit Frühdemenz: 9399516; jeden 2. Mi. 14-16 Uhr in der Johanniter Unfallhilfe, Schillerstraße 18d.

Gesprächskreis für pflegende Angehörige: jeden 1. Di. 15 bis 17 Uhr, ev. Gemeindebüro Dahl, Kallestraße 2.

Guttempler-Gemeinschaft (für Menschen mit Alkoholproblemen): Mi. 19.30 Uhr, Cafeteria des ev. Krankenhauses Elsey, Iserlohner Straße 43.

Deutsche Myasthenie Gesellschaft, Kontakt Hagen: 02334/51169; Infos zu Regionaltreffen sind telefonisch zu erfragen unter 0421/592060.

Glaukom (Grüner Star)-Selbsthilfegruppe: 0231/717122 (Günter Linnenkamp), jeden 3. Mo. (alle zwei Monate/Jan., März, Mai, Juli, September, November)17-18.30 Uhr, Pari-Treff, Bahnhofstraße 41.

Hagener Angstselbsthilfe (HASH): 181516 und 207-3689 (Selbsthilfe-Büro), Do. ab 18 Uhr im AWO-Schultenhof, Selbecker Straße 16.

Hernien-Selbsthilfe Deutschland, Gruppe Hagen: 0152/25467515 oder shg.hernie@gmail.com; Treffen jeden 2. Di. 18-20 Uhr, Pari-Treff, Bahnhofstraße 41.

HIV-/AIDS-Selbsthilfegruppe: 338833; jeden 1. + 3. Di. 16.30-18.30 Uhr, Treffen nach vorheriger Anmeldung in der Körnerstraße 82.

ILCO-Selbsthilfegruppe bei Darmkrebs und Stoma:334938; jeden 4. Di. 17-18.30 Uhr, Diakonie, Bergstraße 121.

Kinderlos – Gesprächskreis ungewollt kinderloser Frauen und Paare: 67565; Termine sind zu erfragen.

Kindertrauergruppe „Die Muschel“ der Caritas, Köhlerweg 7; 8039180.

Lipödem-Selbsthilfegruppe: 181516, Treffen sind zu erfragen.

Lupus-Erythematodes-Selbsthilfegruppe : 02304/237985; alle 2 Monate (Januar, März,...) jeden 3. Sa. ab 15 Uhr im Ev. Krankenhaus Haspe, Brusebrinkstraße 20 (Rheuma-Station).

Makuladegeneration-Selbsthilfegruppe: 44575; Termine sind telefonisch zu erfragen.

Multiple-Sklerose-Selbsthilfegruppe: 67562; jeden 1. und 3. Mi. 14.30 Uhr, AWO Boelerheide, Overbergstraße 125.

Narcotics-Anonymous, Sucht-Selbsthilfegruppe (legale und illegale Drogen): 01773447896, Mo. 19-20.30 Uhr, Pari-Treff, Bahnhofstraße 41.

Nieren-Treff Hagen: 5962396; jeder 4. Di. im Monat 16-18 Uhr, Der Paritätische, Bahnhofstraße 41.

Poliomyelitis – Kinderlähmung und Spätfolgen: 0231/452524, Treffen sind zu erfragen.

Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe für Männer: 334938; jeden 3. Di. 17.30-19 Uhr, AWO-Kulturhof Emst, Auf dem Kämpchen 16.

Psoriasis-Selbsthilfegruppe Hagen und Umgebung:65609; letzter Di. 19 Uhr, Pari-Treff, Bahnhofstraße 41.

Rheuma-Café (öffentlich), jeden 2. Mi. 16-17 Uhr, Ev. Krankenhaus Haspe, 02330/890840.

Schlaganfall-Selbsthilfegruppe: 02334/55774; jeden 1. Do. 16.30-18.30 Uhr, St.-Johannes-Hospital, Hospitalstraße 6-10.

Schlagartig anders – Selbsthilfegruppe für Schädel-/Hirnverletzte und Angehörige: 400327; jeden 2. Mi. 17 Uhr, Cafeteria BSH-Seniorenzentrum, Buschstraße 50.

Selbsthilfegruppe Bluthochdruck: 02337/666; jeden 4. Do. 18 Uhr, Flur der Praxis Dr. Ide, Eilper Einkaufszentrum.

Selbsthilfegruppe Burnout, Do. 19 Uhr (ungerade Kalenderwochen), Turmzimmer der Matthäuskirche, Lützowstraße 115; 3543919.

Selbsthilfegruppe „Das Herz”: 76407; jeden 2. Mi. im Monat 17.30 Uhr, AWO-Shultenhof, Selbecker Straße 16.

Selbsthilfegruppe des Bezirksverbandes der Kehlkopfoperierten Hagen: 02371/3518005; 2. Sa. (Febr., März, April, Mai, Sept., Oktob., Nov.) 14.30 Uhr, Pari-Treff, Bahnhofstraße 41.

Selbsthilfegruppe Eltern hochbegabter Kinder: 880732 (Gärtner), jeden 3. Mi. 20 Uhr, Anmeldung erwünscht.

Selbsthilfegruppe Frauen nach Krebs: 3064621; Treffen sind telefonisch zu erfragen.

Selbsthilfegruppe Sauerstoff-Langzeittherapie:181516, jeden 1. Mo. 14.30 Uhr, Café Stich, Sparkassen-Karree 6.

Selbsthilfegruppe für Suchtkranke: 184243; Di. 19.30 Uhr, Arche - Gemeinde- und Sozialwerk, Emilienplatz 16.

Selbsthilfegruppe für Zwangserkrankte: 586472; Termine sind telefonisch zu erfragen.

Selbsthilfegruppe Morbus crohn und Colitis ulcerosa: 02334/59688, hagen@shg-dccv.de oder muellermawo@web.de; Treffen sind zu erfragen.

Selbsthilfegruppe Spielsucht, 0157/71951547 (Wenzel/wochentags ab 16 Uhr), Do. 17-18.30 Uhr, Pari-Treff, Bahnhofstraße 41.

Selbsthilfegruppe Unruhige Beine (Restless Legs): 181516 oder 207-3689; jeden 2. Mi. 16-17.30 Uhr, Pari-Treff, Bahnhofstraße 41. (fällt im Januar 2020 aus!)

Stabilisierungsgruppe für Frauen mit traumatischen Erfahrungen: 15888, Do. 10.30-12 Uhr, Frauenberatungsstelle, Bahnhofstraße 41. Teilnahme nur nach Vorgespräch.

Sternenkinder – Treffpunkt für verwaiste Eltern: 0176/91429746; jeden 1. Fr. (Jan, April, Juli, Oktober/bei Feiertagen eine Woche später), 20-22 Uhr, Anbau des Gemeindehauses der Erlöserkirche, Bergruthe 3.

Tinnitus-Selbsthilfegruppe Hagen und Umgebung: 02330/3798, Treffen sind zu erfragen.

Transidität – „Transbekannt“: 0231/98538861; jeden 4. Sa. ab 18 Uhr, Pari-Treff, Bahnhofstraße 41.

Trauer-Café „DA-SEIN”: 3751199; jeden 1. Di. 10-12 Uhr, Wichernhaus der Diakonie, Martin-Luther-Straße 9-11.

Treffen für Angehörige von Demenzkranken Menschen: 639240, Tagespflegehaus Haspe, jeden 3. Di. 16.30-18 Uhr, Waldecker Straße 7 (parallel dazu werden die Demenzkranken qualifiziert betreut).

Wenn Angst zur Krankheit wird: 3548947 (Karin Kolander), Treffen sind telefonisch zu erfragen.

Zwillingseltern-Treff: 3860890, 1. Mi. 9.30-11.30 Uhr, Kinderschutzbund, Haus für Kinder, Potthofstraße 20.

Rat & Hilfe

Adipositas-Netzwerk Hagen: 0152/54077003 (Christian Fricke), info@adipositas-netzwerk-hagen.de, www.adipositas-netzwerk-hagen.de.

Älter werden mit Freu(n)den – Wohn-, Lebens- und Pflegegemeinschaft Hagen:98101002 (Sabine Beckmann), Veranstaltungen und Termine sind telefonisch zu erfragen.

AIDS-Hilfe Hagen: anonyme Beratung, Information zu HIV/Aids und sexueller Gesundheit, Begleitung und Hilfen; anonyme HIV-Testberatung und -begleitung: Mo.-Mi. nach Absprache unter 338833, Körnerstraße 82c/Eingang C (bundesweite Telefonberatung: 0180/3319411, Mo.-Fr. 9-21 Uhr).

Ambulant betreutes Wohnen für psychisch Kranke und Suchtkranke: Verein Integra, Bergischer Ring 100; 3763996, Mo.-Fr. 10-18 Uhr.

Ambulantes Hospiz der Caritas, Köhlerweg 7:80391 80; Sprechstunde nach Anmeldung.

AWO-Kurberatung Hagen, Dödterstraße 1: 1279606, Mo.-Do. 9-12 und 13-16 Uhr, Fr. 9-12 Uhr; kur@awo-ha-mk.de.

AWO-Beratungsstelle für Schwangerschaftsprobleme und Familienplanung, Dödterstraße 1: 67565; Mo./Di. 9-18 Uhr, Mi. 10-17 Uhr, Do. 10-18 Uhr, Fr. 9-13.30 Uhr.

AWO-Beratungsstelle für Alkohol-, Medikamentenabhängigkeit, Essstörungen, Böhmerstraße 11: 381-24/26; Mo.-Do. 8-17 Uhr, Fr. 8-12.30 Uhr.

AWO-Kindertagespflege, Böhmerstraße 11: 38141.

Beratung für Arbeitslose, Hagener Arbeitslosenzentrum, Rathausstraße 31: 3063051 und 2041906; Mo.-Fr. nach Vereinbarung.

Beratung für Angehörige von Demenzkranken,Do. 17-18 Uhr, Seniorenzentrum Am Theater, Humboldtstraße 11; Anmeldung erwünscht: 8044300.

Beratung von Schwangeren und jungen Müttern: 386089-0; Kinderschutzbund, Do. 10-12 Uhr, Haus für Kinder, Potthofstraße 20.

Beratung für Eltern von muskelkranken Kindern, Rainer Bernshausen: 7369994.

Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche der Stadt Hagen, Märkischer Ring 101: 207-3991; Mo.-Fr. 8.30-16 Uhr/Offene Sprechstunde für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern, jeden 1. Do. 16-17 Uhr.

Parkinson-Infotelefon, Johanniter-Unfallhilfe; 01805/191909 (ganztägig).

Beratungsstelle „ZeitRaum”, Erziehungs-, Familien- und Lebensberatung der ev. und kath. Kirche, Dödterstraße 10 (Elbershallen): 9058-2; Bürozeiten Mo.-Do. 9.00-12.00 und 14.00-16.30 Uhr, Fr. 9.00-12.00 Uhr.

Beratungsstelle SichtWeise,Ev. Beratungsstelle für Partnerschaftsprobleme, Familienplanung und Lebensfragen, anerkannteSchwangerschaftskonfliktberatungsstelle: 9058329, Dödterstraße 10 (Elbershallen); Bürozeiten: Mo.-Do. 9.00-12.00 und 14.00-16.30 Uhr, Fr. 9.00-12.00 Uhr.

Bildungsberatung des DGB-Berufsfortbildungswerks, Eugen-Richter-Straße 114: 39530; Mi. 14-16 Uhr.

Blaues Kreuz – Suchtberatungsstelle für Alkohol-, Medikamenten- und Glücksspielsucht, Körnerstraße 45: 337450, offene Sprechstunde Di. 10-12 Uhr/Do. 15-17 Uhr.

Blaukreuz-Verein Hagen-Mitte, Bergischer Ring 37: 01575/1987328.

Blaukreuz-Verein Haspe: 4736614; Voerder Straße 4a.

Blindheit und Sehbehinderung (keine medizinische Beratung): jeden 1. Mi. ab 16 Uhr; Ludwig Greve und Renate Burg, Paritätischer, Bahnhofstraße 41 (Klingel mit zwei tastbaren Punkten gekennzeichnet); 51925 oder 02334/501418.

Bundesverband für Rehabilitation und Interessenvertretung Behinderter, Altenhagener Straße 60a: 02302/276968; Beratung jeden 2. und 4. Di. mit Voranmeldung (bis 12 Uhr) von 15.30-16.30 Uhr.

Café Formular – Hilfe beim Ausfüllen von Formularen: jeden 3. Do. 14-16 Uhr, Freie ev. Gemeinde, Märkischer Ring 39.

Café Puzzle – Angebote und Treffen für Trennungs- und Scheidungsfamilien: 3860890, 1. Mi. 16-18 Uhr, Kinderschutzbund/Haus für Kinder, Potthofstraße 20.

Cochlea Implantat Verband NRW: 02374/752186, Herrenstraße 18, Beratung für Schwerhörige und Ertaubte nach Vereinbarung.

Corbacher 20 - Beratung in sozialen Angelegenheiten, Corbacher Straße 20: 44234; Mo./Di./Mi./Fr. 10-12 sowie 14.30-16.30 Uhr. Weitere Termine nach Voranmeldung.

DA-SEIN - ambulanter Hospizdienst des Diakonischen Werkes, Körnerstraße 82: 3751199.

Demenz-Betreuungsgruppe des Netzwerks Demenz: 3809130; jeden 1. Mo., 14.30-17.30 Uhr, Gemeindehaus St. Johannes Boele.

Demenz-Betreuungsgruppe der Johanniter: 9399-516; Mo. 14.30-17.30 Uhr, Gemeindehaus St. Johannes Boele.

Diakonisches Werk - VIF-Beratungsstelle für arbeitslose Jugendliche: 922880.

Donum vitae – Schwangerschaftskonfliktberatung, Badstraße 6: 788441; Sprechzeiten Mo.-Do. 9-15 Uhr; Termine auch nach Vereinbarung.

Elbetreff – sozialpsychiatrische Kontakt- und Beratungsstelle: 181892, Mo.-Fr. 9-17 Uhr, Sa. 10-13 Uhr, Elberfelder Straße 64.

EUTB – Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung rund um das Thema Behinderung: 2042070, offene Sprechstunde di. 14-18 Uhr, mi. 14-16 Uhr, do. 10-12 Uhr (am letzten Do. 15-17 Uhr auch in Hohenlimburg, Herrenstraße 18) sowie nach Vereinbarung, c/o Der Paritätische, Bahnhofstraße 41.

Ev. Beratungsstelle für Schwangerenkonflikte und Partnerschaftsprobleme, Dödterstraße 10 (Elbershallen): 9058-329; Termine nach Vereinbarung.

Freiwilligenzentrale, Rathausstraße 13: 184170; Mo. 13-15 Uhr, Di. 16-18 Uhr, Do. 10-12 Uhr.

Frauen helfen Frauen, Bahnhofstraße 41: 15888; Mo.-Do. 9-12 Uhr Beratung ohne Termin.

Freundeskreis für Menschen mit Handicaps: Beratung Mi. 10-12 Uhr; 9236666.

Kath. Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen, Elberfelder Straße 84: 73434; Mo.-Do. 9-12 Uhr, Mo. 15-17 Uhr.

Kath. Schwangerenberatung des Sozialdienstes kath. Frauen, Hochstraße 83b: 3674311; Mo.-Fr. 9-12 Uhr, Mo./Do. 14-16 Uhr (Termine nach Vereinbarung).

Kinder- und Jugendbüro: 207-3003 und 207-3000 (bei AB Rückruf garantiert); Termine nach Vereinbarung.

Kinder- und Jugendtelefon: 0800-111 0 333 (kostenlos); 15 bis 19 Uhr.

Kinderhospizdienst Sternentreppe der Caritas, Köhlerweg 7; 8039180.

Kindertagespflege: Beratung, Vermittlung und Qualifizierung: 483319-0, Caritasverband Hagen, Fachdienst für Kindertagespflege, Schwerter Straße 130.

Kindertagespflege – Beratung, Vermittlung und Qualifizierung:367430; Sozialdienst kath. Frauen, 9-12 Uhr, Hochstraße 83b, Termine nach Vereinbarung.

Kindertagespflege, Beratung: 207-4449; Stadt Hagen, Jugend und Soziales.

Kinderschutzbund, Potthofstraße 20: 3860890.

Kinderschutzambulanz, Bergstraße 121: 30646-0; offene Sprechstunde für Eltern und Bezugspersonen von Kindern, Do. 17-18 Uhr.

Krebsberatungsstelle der Diakonie, Körnerstraße 82: 3520850; Beratungstermine nach Vereinbarung.

Kreuzbund (Suchtkranke) u. deren Angehörige, Bergstraße 63: 22743; Mo.-Fr. 9-12.30 Uhr (Einzelgespräche nach Vereinbarung).

Lebenshilfe: 184243; Arche - Gemeinde- und Sozialwerk, Emilienplatz 16, jeden Di. ab 19 Uhr.

Mieterverein, Frankfurter Straße 74: 20436-0; mit Voranmeldung Mo. 9-12/14-19 Uhr, Di.-Fr. 9-12/14-17.30 Uhr, Sa. 9-13 Uhr.

Multiple Sklerose: 67562 (Denecke) oder 67029 (Klesper).

Narkolepsie-Netzwerk Regionalgruppe Ruhrgebiet in Hagen: 02333/659942; Termine sind zu erfragen.

Pflegeberatung der Stadt Hagen: 207-3681, 8.30-9.30 Uhr, Terminvereinbarung.

Rheuma-Liga Hagen: 0201/82797739 (während der Bürozeiten), Bürozeit jeden 1. und 3. Di. 10-13 Uhr/(Bürozeit für Berufstätige jeden letzten Mi. 16-18 Uhr, Der Paritätische, Bahnhofstraße 41.

Schuldner- und Insolvenzberatung der Stadt Hagen: 207-5815 o. 207-4379; 8.30-9.30 Uhr.

Schuldnerberatung der Diakonie, Böhmerstraße 19: 23701; 9-12 und 14-16 Uhr.

Schulpsychologischer Beratungsdienst: 207-3909; 8-12.30 und 13-16.30 Uhr.

Seniorenbüro der Stadt Hagen: 207-2898; Terminvereinbarung 8.30-9.30 Uhr.

Sozialverband Deutschland: 28005; Di. 9.30-12.30 Uhr und nach Vereinbarung.

Sozialverband VdK Hagen/Ennepe-Ruhr: 02332/80960.

Stationäres Hospiz Hagen, Rheinstraße 3: 5983700 (Einrichtungsleiterin ist Merle Schüpphaus).

Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW), Bergstraße 109: 3480203; Sprechstunde Do. 9.30-12 Uhr.

Telefonseelsorge: 0800/1110111 (gebührenfrei) (ganztägig).

Unicef, Felsental 29: 589500; 10-12 Uhr.

Verbraucherzentrale, Hohenzollernstraße 8 (Volkspark): 69733-01.; Mo. 10-18 Uhr, Di. 10-17, Do. 10-19 Uhr, Fr. 10-13 Uhr.

Wildwasser Hagen, Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt: 371013.

Wohn- und Pflegeberatung für Demenzkranke der Stadt Hagen: 207-3478; 8.30-9.30 Uhr, Terminvereinbarung.

Weißer Ring, Hilfe für Kriminalitätsopfer: 0151/55164755.

Sozialdienste

Caritasverband Sozialstation, Finkenkampstraße 5: 171680; Mo.-Do. 8-15 Uhr, Fr. 8-14 Uhr.

DRK, Essen auf Rädern:55065; Mo.-Fr. 8-15 Uhr.

Johanniter-Unfall-Hilfe/Essen auf Rädern & Hausnotruf, Schillerstraße 18d: 9399-0.

Pflegetelefon des Diakonischen Werkes: 333920; Mo./Mi./Do. 9-15 Uhr, Fr. 9-14 Uhr.

Stoma-Träger: 588845; Mo. ab 15 Uhr.