Beim Basketball-Zweitligisten Phoenix Hagen sind die Trainer Chris Harris (rechts) sowie und Alex Nolte an Corona erkrankt. Auch sechs Spieler sind positiv getestet.

Basketball Hagen: Sechs Spieler und Phoenix-Trainer an Corona erkrankt

Hagen. Für den Basketball-Zweitligisten Phoenix Hagen kommt es knüppeldick: Sechs Spieler und die beiden Trainer sind an Corona erkrankt.

Schocknachricht für den Basketball-Zweitligisten Phoenix Hagen: Nachdem Chefcoach Chris Harris bereits in der vergangenen Woche positiv getestet worden war, sind jetzt Co-Trainer Alex Nolte sowie sechs Spieler an Corona erkrankt.

„Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bestätigt“, schreibt Geschäftsführer Patrick Seidel in einer Mitteilung des Vereins. Nachdem bereits am Montag sieben Schnelltests positive Resultate aufzeigten, wurden umgehend PCR-Testungen durchgeführt. Jetzt liegen die Resultate vor.

Auch Co-Trainer Alex Nolte an Corona erkrankt

Neben Chris Harris, der letzten Freitag bereits sein positives Ergebnis von der Testung am Mittwoch zuvor erhalten hat, sind nun auch Co-Trainer Alex Nolte und sechs weitere Spieler Covid19-positiv. Damit müssen sich alle betroffenen Personen bis zum 20. November erneut in Quarantäne begeben.

Ausgenommen ist der Personenkreis, der bereits in der jüngeren Vergangenheit positiv getestet wurde. Diese können mit Co-Trainer Stanley Witt weiter trainieren. Da es sich bei dieser kleinen Gruppe nur noch um fünf Spieler handelt, kann die Mindestanzahl zur Durchführung von Meisterschaftsspielen von acht Personen auf dem Mannschaftsmeldebogen nicht mehr erreicht werden.

Mindestens drei Meisterschaftsspiele müssen verlegt werden

Die Spiele in Heidelberg (15. November) gegen Tübingen (18. November) und in Kirchheim (21. November) müssen damit abgesagt und neu terminiert werden.

„Die Gesundheit der Spieler steht an erster Stelle. Hier hoffen wir darauf, dass es wie bisher keine schweren Infektionsverläufe gibt“, so Seidel. „Ich kann mich nur ausdrücklich für das herausragende Engagement unseres Ärzteteams bedanke, bei denen wir uns in den besten Händen betreut fühlen.“

Englische Wochen werden für Phoenix zur Herausforderung

Nach insgesamt dann vier Wochen Quarantäne, ohne Teamtraining, werde es bei zahlreichen bevorstehenden „Englischen Wochen“ eine große Herausforderung werden, den Regelbetrieb und die körperliche Fitness wieder herzustellen. Die PreSeason sei somit verpufft.