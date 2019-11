Die Ursache für den Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der Feithstraße ist noch unklar.

Hagen. Erheblicher Sachschaden ist am Freitagmorgen an der Feithstraße entstanden, als eine SUV-Fahrerin eine Ampel mitnahm.

Hagen: Seat-Fahrerin prallt gegen Ampel

20.000 Euro Sachschaden sind am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Feithstraße entstanden. Gegen 7.30 Uhr kam eine 44-jährige Frau aus Richtung Eppenhausen von der Fahrbahn ab. In Höhe der Universitätsstraße kollidierte sie aus noch ungeklärter Ursache mit einer Mittelinsel und stieß sowohl mit dem Mast einer Fußgängerampel als auch mit einer Straßenlaterne zusammen. Die Ampel ist nicht mehr in Funktion, und auch der Seat-SUV musste abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.