Hagen: Schon vor 16 Jahren Martyrium in Hasper Kindergarten

Als sie den Bericht über die Ermittlungen gegen eine Erzieherin gelesen haben, die Kindern Gewalt angetan haben soll, lief es den Brüdern kalt den Rücken herunter. Pascal (23) und Dominic (22) Siegwarth haben denselben Kindergarten besucht. Und sie haben schon vor 16 Jahren in der Einrichtung ein wahres Martyrium erlebt. Es begann, als die Leiterin der Kita, die jetzt im Fokus der Ermittlungen steht und die für die FDP im Jugendhilfeausschuss Politik machte, als Erzieherin nach Haspe kam.

Punkt für Punkt listet ein dreiseitiger Brief, den Guiseppa Siegwarth am 7. Mai 2007 geschrieben hat, auf, was die Kinder damals erleiden mussten und was die Eltern erlebten. Geschrieben hat ihn die Mutter – wenige Tag nachdem sie die Reißleine gezogen und ihre Kinder aus der Einrichtung abgemeldet hatte. Abgeschickt hat sie ihn damals an das Jugendamt der Stadt Hagen, mit dem sie bereits im Vorfeld Kontakt hatte. „Eine Reaktion darauf habe ich nie erhalten“, sagt Guiseppa Siegwarth.

Kindern werden Strafen angedroht

Dominic (links) und Pascal Siegwarth: Als die Brüder über Misshandlungen in einer Hagener Kita lesen, kommen die Erinnerungen wieder hoch. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Dabei sind in dem Schreiben längst nicht alle Vorfälle aufgelistet. Nicht die Rede war da beispielsweise davon, wie die damalige Leitung und die neue Erzieherin die beiden Jungen immer wieder über Stunden in der Küche der Kita eingesperrt hatten und mit den anderen Kinder im Wald spazieren gegangen waren. „Man hat uns Kinder damals immer wieder unter Druck gesetzt“, sagt Pascal Siegwarth, „man hat uns angedroht, dass wir bestraft würden, wenn wir zu Hause etwas erzählen würden. Wenn ich mir das heute vor Augen führe, fehlen mir die Worte. Damals hatten wir Angst.“

Diese Vorfälle aber sind längst nicht die einzigen, über die die jungen Männer, die heute studieren, berichten: „Vieles, was ich eigentlich verdrängt hatte, habe ich jetzt wieder klar vor Augen – wir sind an Armen und Beinen durch die Gruppe gezerrt worden. Das war nicht harmlos, das war brutal. Man hat uns auf der Toilette eingesperrt“, sagt Pascal Siegwarth. „Als ich einmal versucht habe, aus dem Kindergarten abzuhauen, hat man mir ins Gesicht geschlagen.“

Verletzung vor den Eltern verheimlicht

Als Pascal auf einen Schrank in einem Spielraum kletterte und hinabstürzte, verschwieg die Erzieherin den Zwischenfall gegenüber der Mutter. „Ich habe nachgefragt, warum mein Kind humpelt“, sagt Guiseppa Siegwarth, „die Antwort war, mein Kind würde simulieren. Als ich versucht habe, ihm den Schuh auszuziehen, war sein Fuß so dick, dass das kaum funktionierte.“ Getröstet, so erzählt Pascal, hätte ihn nach diesem Sturz niemand. Die Erzieherin hätte ihm nur erklärt, dass er selber schuld sei.

20 Kinder besuchten damals die Kita, die von einer Elterninitiative getragen wurde. „Fünf Jungen standen im Fokus der Erzieherin und der Leitung“, erinnert sich Dominic Siegwarth. „Beim Frühstück mussten wir an einem eigenen Tisch sitzen. Der wurde von allen nur der ,Bösen-Tisch’ genannt.“

Kind schläft auf dem Außengelände

Landesjugendamt für private Kita zuständig Am 20. November wird bekannt, dass die Polizei und Staatsanwaltschaft gegen die Leiterin einer Kita in Haspe ermitteln. Der Vorwurf: Die Frau soll Schutzbefohlene misshandelt haben. Verantwortlich für die private Kindertagesstätte ist heute das Landesjugendamt , nicht das Jugendamt der Stadt Hagen. Die Leiterin der Kita ist bis heute nicht bereit, öffentlich zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen . Involviert ist mittlerweile auch der Opferschutz der Polizei Hagen.

Als Guiseppa Siegwarth ihren Kindern ausnahmsweise ein Stück Kuchen mitgab, bekamen Pascal und Dominic davon kein Stück. „Die Erzieherinnen haben es hämisch in der Gruppe vor allen anderen Kindern gegessen“, sagt Dominic Siegwarth. Als der Ruheraum einmal gereinigt wurde, fand Guiseppa Siegwarth eines ihrer Kinder schlafend auf dem Außengelände der Einrichtung. Als Dominic Durst hatte, musste er das Wasser aus dem Spender trinken, der am Kaninchenstall hing.

Während die anderen Kinder spielen durften, mussten Dominic und Pascal sich ruhig daneben setzen und zugucken. Als Dominic ein Modellauto, das er sich so sehr zum Geburtstag gewünscht hatte, mit in die Kita brachte, nahm es ihm die Erzieherin einfach ab. „Zurückbekommen habe ich es nie“, sagt der 22-Jährige, „so traurig das damals war – das hat sich als Running-Gag bis heute gehalten.“

Blutzuckerschwankungen: Kein Traubenzucker gegeben

„Wenn ich Dinge angesprochen habe, wurden meine Jungs als Lügner dargestellt“, sagt Guiseppa Siegwarth, „die Leitung und die Erzieherin haben mir erklärt, die Kinder würden fantasieren.“ Die Vorfälle aber häufen sich: Pascal hatte als Kind Blutzuckerschwankungen. Die Erzieherinnen waren selbstverständlich eingeweiht. Das Kind hatte Traubenzucker dabei. „Als ich einmal einen Schub bekommen habe, hat man mir den Traubenzucker-Lutscher abgenommen“, sagt Pascal. Als die Mutter ihn später abholte, war er noch schweißgebadet und zitterte am ganzen Körper.

Anfang Mai 2004 meldete Guiseppa Siegwarth ihre Kinder ab. Pascal stand kurz vor der Einschulung. Für Dominic fand sie einen Platz in der Kita St. Bonifatius. „Das war eine völlig andere Welt für mich“, sagt Dominic Siegwarth, „anfangs habe ich immer drauf gewartet, dass etwas Schlimmes passiert. Aber die Erzieherinnen waren liebevoll. Das kannte ich ja gar nicht.“

Wichtige Zeugen im Ermittlungsverfahren gegen Kita-Leiterin

Die beiden Brüder haben sich, nachdem sie den Artikel in unserer Zeitung gelesen haben, an die Polizei gewandt. Und obwohl die Taten – der Vorwurf lautet auf Misshandlung von Schutzbefohlenen – verjährt sind, sind sie doch wichtige Zeugen in dem Ermittlungsverfahren. „Es geht uns auch nicht darum, späte Rache zu nehmen“, sagt Pascal Siegwarth, „wir wollen nur unseren Beitrag dazu leisten, dass Kinder in dieser Kita nie wieder ein solches Martyrium durchmachen müssen.“

Die Leiterin der Kita war für unsere Zeitung nicht zu erreichen. Sie hat sich zu den Vorwürfen bislang nicht geäußert. Warum der Brief der Mutter damals nicht beantwortet wurde, kann die Stadt heute nicht mehr nachvollziehen. Formal war allerdings auch vor 16 Jahren schon das Landesjugendamt zuständig.