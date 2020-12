Bis Ende 2021 baut die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser etwa 250 Kilometer neue Glasfasertrassen inklusive der Hausanschlüsse in Hagen. Zum Spatenstich kamen am Dienstag am Wasserschloss Werdringen zusammen (von links): Andreas Römer (Projektträger atene KOM), Bertram Schmidtke (Breitbandkoordinator der Stadt Hagen), Erik O. Schulz (Oberbürgermeister), Gunther Schwab (Geschäftsleiter Förderprojekte bei der Deutschen Glasfaser GmbH) und Johannes Ludwigs (Projektleiter Deutsche Glasfaser).