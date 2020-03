Eine Schlägerei auf dem Elbersgelände in Hagen ist am frühen Sonntagmorgen offenbar völlig eskaliert. Einem 23-Jährigen, der hilflos auf dem Boden saß, wurde mit voller Wucht vor den Kopf getreten. Ein Video, das in sozialen Netzwerken für Aufsehen sorgt, zeigt die Szene.

Die Polizei Hagen ermittelt jetzt wegen Körperverletzung. Ein 26-jähriger Tatverdächtiger steht jetzt im Fokus.

Wortgefechte und Rangelei schon in der Disco

Gegen 4 Uhr in der Frühe wurden die Beamten am Sonntag auf das Elbersgelände gerufen. In den frühen Morgenstunden waren dort zwei Personengruppen in eine Schlägerei verwickelt. Zuvor war es bereits in der angrenzenden Disco zu Wortgefechten und Rangeleien gekommen.

Alle Beteiligten waren von den Türstehern der Disco des Hauses verwiesen worden. Nach ersten Erkenntnissen kam es bei dem Handgemenge vor der Großraumdisco dann zu Faustschlägen und einem Tritt in das Gesicht eines 23-jährigen Opfers. Der 23-Jährige trug schwere Verletzungen davon und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Am Montagnachmittag wieder aus Klinik entlassen

„Der Arzt aus dem Josefs-Hospital meinte, ich hätte wirklich Glück gehabt, dass ich so muskulös und stabil bin, weil ich nach so einen unerwarteten Tritt auch einen Genickbruch hätte davontragen können“, schildert der junge Mann gegenüber unserer Zeitung.

Noch am Montagnachmittag konnte er aus dem Krankenhaus entlassen werden. Die Liste der Verletzungen (Schädelprellung, Kiefersperre) ist lang – die Folgen noch unklar. „Ich hoffe, dass der Täter seine gerechte Strafe dafür bekommt.“

Ermittlungen der Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung

Die Polizei Hagen ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung. Nach Angaben der Polizei liegen die Personalien aller Beteiligten vor. „Das Videomaterial liegt der Kriminalpolizei vor“, so Polizeisprecher Sebastian Hirschberg. „Es wird als wichtiger Teil der Ermittlungen jetzt ausgewertet.“

Das Video, das derzeit in sozialen Netzwerken für Aufsehen sorgt, ist für die Polizei Fluch und Segen zugleich: „Aktuell scheint sich das Video über soziale Medien schnell zu verbreiten. Mit dem Weiterschicken des Videos kann man sich aber unter Umständen strafbar machen“, so Hirschberg. Dass es dort Zeugen gab, die gefilmt haben, um das Material der Polizei zur Verfügung zu stellen, sei rechtlich zulässig. Aber: Die Situation ändere sich schlagartig, wenn das Material in sozialen Netzwerken verbreitet werde. Das könne es sowohl zivil- und strafrechtliche Konsequenzen haben, weil Persönlichkeitsrechte verletzt würden.